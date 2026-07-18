「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华

自从老公「洗米华」周焯华因多项罪名被判监18年后，「洗米嫂」陈慧玲（Heidi）的生活便趋向低调，但她仍不时透过社交平台分享近况。近日，「洗米嫂」与细女Damiana一同出游，享受阳光与海滩。她做足廿四孝妈妈，陪著女儿体验潜水乐趣，虽然未见「洗米嫂」本人的潜水英姿，但她也在海边换上性感黑色泳装，大方分享健美好身材，可见她非常享受这次的亲子时光。

细女与爸爸周焯华样貌如饼印

「洗米嫂」更分享了一段女儿Damiana潜水的影片。从影片及照片中可见，年约10岁的Damiana已穿上整套潜水装备，有模有样地走入大海中，显得非常专业。脱下潜水镜后，Damiana的样貌亦成为焦点，不少网民指她长得亭亭玉立，五官神态与爸爸周焯华越来越相似，完全遗传了爸爸的基因。

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陈慧玲全心陪伴女儿成长

虽然陈慧玲现时仍有做生意，但在家庭上也投放不少心血与时间，特别是陪伴女儿成长。这次她除了陪女儿潜水，自己也分享了在水中的优美照片，展现了悠闲自在的一面。从她与继子周柏豪的融洽关系，到悉心照顾两名女儿，「洗米嫂」的好妈妈形象深入民心，即使生活变得低调，一举一动依然备受关注。

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