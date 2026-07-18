欧倩怡母女合体 15岁细女郭以雅近照充满神秘感只露樱桃小嘴 曾受情绪困扰见校服跪地爆喊

欧倩怡自从2024年宣布与郭晋安结束18年婚姻后，一举一动都成为外界焦点。近日欧倩怡在社交平台分享她与15岁女儿郭以雅的北京之旅，不过她对女儿的样貌保持神秘感，照片经加工后只见女儿的樱桃小嘴，似乎想保护女儿，但又忍不住母女合体的兴奋，出Po跟网民们分享。而相片中可见，母女俩到故宫、环球影城等名胜玩乐。欧倩怡留言：「今个暑假，同阿女去咗北京玩，睇吓历史古迹，去吓环球影城。」旅途中她更成功为女儿寻觅到一部00年代数码相机，字里行间流露出作为母亲的喜悦和满足。在其中一张照片中，女儿手持新相机与妈妈及朋友自拍，笑容灿烂，这次旅程让母女可以共享天伦。

欧倩怡女儿曾因转校有情绪问题

欧倩怡女儿郭以雅如今已是亭亭玉立的少女，能与妈妈像朋友般出游。但欧倩怡早前在HOY电视节目《健康关注组》中曾透露，女儿年幼时曾因转校而承受巨大的心理压力，甚至出现情绪问题。她忆述女儿在幼稚园阶段由国际学校转往传统学校后，身体便频繁出现肚痛、呕吐等症状。起初以为只是肠胃不适，但医生诊断后认为可能源于心理压力。情况最严重时，女儿仅仅看到洗烫好的校服，便误以为要上学而吓得崩溃大哭，跪在地上抱著欧倩怡的腿苦苦哀求不想返学。那一刻欧倩怡才意识到学校可能给了女儿超乎想像的压力。为了解决问题，她随即带女儿寻求专业协助，并投放大量时间陪伴，耐心引导，最终帮助女儿克服了对校园生活的恐惧，重拾快乐童年。

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欧倩怡离婚后觅得富贵新欢

欧倩怡回复单身后，感情世界也迎来了第二春。早前她被传媒拍到与一名秃头中年男士亲密翘手逛街，状甚甜蜜，有指新欢是连锁补习社的简姓创办人，身家估计高达1.2亿。对于这段新恋情，欧倩怡没有直接否认，仅透过经理人低调回应，表示双方仍在「了解中」，希望外界给予空间，网民对欧倩怡再次觅得真爱，纷纷送上祝福。

欧倩怡自我增值考获营养师牌照

回顾欧倩怡的前半生，她在1999年与郭晋安因合作旅游特辑而结缘，两人经历7年爱情长跑，于2006年奉子成婚。婚后欧倩怡选择淡出幕前，专心相夫教子，成为全职家庭主妇。然而她并未因此停下自我增值的脚步，在这段时间，她重返校园，先后完成了学士及硕士课程，更考取了英国的营养师牌照。如今一对子女虽然跟随前夫郭晋安生活，但她趁女儿放暑假，便马上母女档出发去北京旅行，更以新购入的相机拍照留念。

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