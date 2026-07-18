Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《魔发奇缘》真人版赫罗纳开拍 「乐佩」天灯编发遭嫌不够靓 「费林」神还原网民大赞

影视圈
更新时间：15:45 2026-07-18 HKT
发布时间：15:45 2026-07-18 HKT

迪士尼上月宣布经典动画《魔发奇缘》真人版正式开拍，剧组目前在西班牙赫罗纳进行拍摄。最近有当地居民拍摄到2位主角：扮演「乐佩公主」（Rapunzel）的Teagan Croft，以及扮演大盗「费林雷德」（Flynn Rider）的Milo Manheim在片中之造型，相片旋即在网上疯传，引起网民热议。

Teagan动用4人打理发型

相中只见Teagan的背后有着一条饰有花朵的长长金色假发辫子，她的身旁则有4名工作人员替她打理发型，明显是复刻动画版中乐佩与费林泛舟湖上欣赏天灯时所梳的发型。网民们虽然都指出剧组在造型打造方面看得出颇认真，但就嫌弃真人版乐佩发上的花朵不够鲜艳、唔够靓。不过有指由于片中乐佩的魔发效果会以电脑做后期制作，未知是否因此主角现场造型上的花朵不能太鲜艳。

Milo认演 「费林」十分紧张

反观Milo的费林造型就获网民大赞还原度甚高，为了演绎此角色Milo更特地留须，因此有不少网民大赞选他做男主角实在太明智，形容Milo直如从动画走出来的费林。然而亦有网民嫌Milo的头发「油立立」，不及动画版造型般清爽。实际上，费林这角色一直大受动画迷欢迎，更获封为最有型、最具魅力的迪士尼动画男主角。故此Milo早前受访时，亦坦言接演此角十分紧张：「唔呃你，我真的好紧张，因为我知道大家都好爱费林，我会尽一切所能去满足大家的期望，但我唯一可以做的就是忠于自己。」至于场景照早前已曾曝光，当时已有粉丝不满王国的旗帜由动画原版中的紫色配黄色变成蓝色。不过除了这个「小缺点」之外，其实这个王国场景算不俗，尤其是城堡和饰有花草的喷水池亦相当漂亮。

Kathryn Hahn、Diego Luna加盟助阵

除了Teagan和Milo之外，影片还有在Marvel剧集《温黛与幻视》及《女巫阿嘉莎》中扮演「阿嘉莎」的Kathryn Hahn，以及《侠盗一号：星球大战外传》和《安多》男主角Diego Luna助阵，前者扮演大反派「嘉芙夫人」（Mother Gothel），后者则饰演一个新设的原创角色。此外，影片由《大娱乐家》导演Michael Gracey执导，暂时未确定影片上映日期。

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
10小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
7小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
5小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
22小时前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
6小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
戴蕴慧萌爆孙女激罕曝光 拒当虎嫲逼学琴 盼身体健康见证Nara结婚：想抱埋曾孙
戴蕴慧萌爆孙女激罕曝光 拒当虎嫲逼学琴 盼身体健康见证Nara结婚：想抱埋曾孙
影视圈
7小时前
嘉例川之汤有小童浸温泉失踪。かれい川の汤
01:39
鹿儿岛5岁童浸温泉失踪近1个月 终寻获遗体 父母当场泪崩
即时国际
6小时前
美撤销林定国等9人制裁 商务部赞不再延续涉港国家紧急状态行政命令
01:24
美撤销林定国等9人制裁 商务部赞不再延续涉港国家紧急状态行政命令
大国外交
5小时前