《魔发奇缘》真人版赫罗纳开拍 「乐佩」天灯编发遭嫌不够靓 「费林」神还原网民大赞

迪士尼上月宣布经典动画《魔发奇缘》真人版正式开拍，剧组目前在西班牙赫罗纳进行拍摄。最近有当地居民拍摄到2位主角：扮演「乐佩公主」（Rapunzel）的Teagan Croft，以及扮演大盗「费林雷德」（Flynn Rider）的Milo Manheim在片中之造型，相片旋即在网上疯传，引起网民热议。

Teagan动用4人打理发型

相中只见Teagan的背后有着一条饰有花朵的长长金色假发辫子，她的身旁则有4名工作人员替她打理发型，明显是复刻动画版中乐佩与费林泛舟湖上欣赏天灯时所梳的发型。网民们虽然都指出剧组在造型打造方面看得出颇认真，但就嫌弃真人版乐佩发上的花朵不够鲜艳、唔够靓。不过有指由于片中乐佩的魔发效果会以电脑做后期制作，未知是否因此主角现场造型上的花朵不能太鲜艳。

Milo认演 「费林」十分紧张

反观Milo的费林造型就获网民大赞还原度甚高，为了演绎此角色Milo更特地留须，因此有不少网民大赞选他做男主角实在太明智，形容Milo直如从动画走出来的费林。然而亦有网民嫌Milo的头发「油立立」，不及动画版造型般清爽。实际上，费林这角色一直大受动画迷欢迎，更获封为最有型、最具魅力的迪士尼动画男主角。故此Milo早前受访时，亦坦言接演此角十分紧张：「唔呃你，我真的好紧张，因为我知道大家都好爱费林，我会尽一切所能去满足大家的期望，但我唯一可以做的就是忠于自己。」至于场景照早前已曾曝光，当时已有粉丝不满王国的旗帜由动画原版中的紫色配黄色变成蓝色。不过除了这个「小缺点」之外，其实这个王国场景算不俗，尤其是城堡和饰有花草的喷水池亦相当漂亮。

Kathryn Hahn、Diego Luna加盟助阵

除了Teagan和Milo之外，影片还有在Marvel剧集《温黛与幻视》及《女巫阿嘉莎》中扮演「阿嘉莎」的Kathryn Hahn，以及《侠盗一号：星球大战外传》和《安多》男主角Diego Luna助阵，前者扮演大反派「嘉芙夫人」（Mother Gothel），后者则饰演一个新设的原创角色。此外，影片由《大娱乐家》导演Michael Gracey执导，暂时未确定影片上映日期。