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〈我的歌声里〉曲婉婷罹患乳癌 切左乳保命坚拒重建 情绪一度崩溃：感觉灵魂在淍谢

影视圈
更新时间：14:00 2026-07-18 HKT
发布时间：14:00 2026-07-18 HKT

曾经凭〈我的歌声里〉走红的歌手曲婉婷（Wanting），自2014年因母亲张明杰涉嫌贪污受贿案后，演艺事业几乎停下来。神隐多年的曲婉婷近日终于回归，推出新专辑《情书》。日前曲婉婷在接受加拿大媒体《Fête Chinoise》专访时，首度自爆在2020年新冠疫情期间，经历了一场生死攸关的抗癌大战！

曲婉婷确诊乳癌后情绪崩溃

曲婉婷在访问上透露，当时大约在35、36岁左右，无意间发现左侧乳房有肿块，经切片检查后确诊为乳癌。面对突如其来的噩耗，曲婉婷坦言当下无比震惊，脑海中不断盘旋著「为甚么是我？我该怎么活下去？」当时她的母亲因涉贪等罪，正被官司缠身，而不能相伴女儿抗癌，曲婉婷对此一度情绪崩溃并坦言：「那正是我最需要家人的时刻，我真的很想念我的家人。」

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曲婉婷拒绝进行乳房重建

曲婉婷在访问上表示医生最初先为她切除肿瘤，但后续检查却发现，左边约70%的乳房组织都已存在癌细胞，因此建议她进行全乳切除与重建手术。不过，曲婉婷拒绝进行乳房重建，她担心植入外来物会引发排斥反应，甚至导致其他类型的癌症：「我不想从我身上拿走有毒的东西后，又放了一个有毒的东西进去。」 最终她选择勇敢接受失去左侧乳房的自己，但她表示做决定前曾陷入天人交战，因此写下歌曲〈9 More Days〉，象征自己倒数9天迎接手术。昨日曲婉婷在IG贴上多张相片，其中包括在医院的相片，她还说：「我沉默了许久，一直在等待适当的时机来分享我的故事。今天，我决定敞开心扉──希望能以此帮助到有需要的人。祝大家拥有美好的一天。」

曲婉婷手术后身体康复速度比预期快

曲婉婷从2014年她在家乡哈尔滨举办了万人演唱会说起，当时正处于事业的最高峰，母亲亦有到场支持，但演唱会结束仅两个月，她的母亲因案被捕，至今仍在狱中。曲婉婷的人生急转直下：「多年的舆论、谎言、不公、霸凌、死亡威胁、失去朋友、失去音乐机会，我从事业的最高点，去到一个我想像不到的黑暗地方。」在身心俱疲的状态下，命运给了她更沉重的打击。2020年4月，曲婉婷被诊断出患有侵袭性乳癌，她形容当时「感觉灵魂在淍谢」，必须立即切除肿瘤。为了保命，她选择了健康而非外表，毅然接受了单边乳房切除手术。手术前，她为自己的乳房写下告别情书《One More Day》，并在术后剪去长发，象征自己的重生与抗癌的决心。手术后，曲婉婷的身体康复速度比预期快。她相信，转向以植物为主的饮食在康复过程中扮演了重要角色。这段经历让她对营养学产生浓厚兴趣，并取得了康奈尔大学的植物性营养学证书。她表示：「食物可以是慢性毒药，也可以是最强大的药物。」战胜病魔让她对生命有了新的感悟，除了开始关注动物权益，更大方公开与男友River的甜蜜合照，并透露新歌〈River〉就是为对方而写。

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曲婉婷公开罹癌经历后网民反应两极

不过曲婉婷公开罹癌经历后，网民反应两极，因其母亲张明杰曾任哈尔滨市发改委副主任，当时涉受贿及滥用职权，涉贪金额高达3.5亿人民币，涉受贿及滥用职权，导致无数家庭陷入绝，张明杰一度被要求判死刑，在2021年一审被判无期徒刑，翌年二审维持原判。曲婉婷自此长期定居加拿大，不时在社群平台上为母亲「喊冤」并表达思念，结果引发内地网民强烈不满与愤怒，甚至有人直斥她「食人血馒头」，她的海外留学与奢华生活的费用皆来自母亲贪污所得，所以今次曲婉婷自爆患癌，有网民诅咒「恶人自有恶报」、「报应」、「天道好轮回」，但也有网民表示：「生病这件事本身就特别折磨人」、「她妈妈的事情是妈妈的问题，跟孩子无关」。

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