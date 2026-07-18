翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手

80年代中期香港娱乐圈曾发生一宗轰动的「捉黄脚鸡」桃色勒索案。当时一名电视台「金牌司仪」因涉嫌与一名女子发生亲密关系遭设局勒索，四名大汉闯入并拍下裸照，被勒索八十万元因受害人知名度极高，法庭下令传媒不得公开其身分，外界仅以「X先生」代称，此案后来成为媒体与大众热议的经典娱乐圈悬案，多年来，这位「X先生」的身份众说纷纭，甚至沦为笑柄。

翁静晶爆笑揭秘「捉黄脚鸡」由来

最近翁静晶在YouTube节目《危险人物2.0》与徒弟杨云峰律师深入探讨事件背后的人性、社会背景，以及广东话中「捉黄脚鸡」的有趣来源。为保护当事人，法庭批准颁发保密令，传媒及公众只能以「X先生」称呼他，这亦是香港司法史上首次广泛出现以代号保护当事人的案件，翁静晶说：「𠮶阵啲人冇听过XYZ呢啲上庭代号，啲人就真系个好八卦，知道呢一个系男艺人，咁好多人就估呢一样嘢啦。」

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翁静晶解释捉黄脚鸡典故

杨云峰律师称当年有一位电视台重量级男艺人，因私事向电视台请假两个月，结果大批传媒涌到电视台：「呢个男艺人只系话冇啲咁嘅事，叫大家唔好大惊小怪，但但系啲记者好似知道呢件事，搞到呢个重量级男艺人匆匆走返入录影厂，冇再理佢哋。」翁静晶续说：「过咗几日就有新闻报道出嚟，话一个男艺人好出名畀人哋勒索，但系冇讲到咁清楚，唔知勒索乜嘢，但系呢一个男艺人已经喺法庭申请咗保密令，唔可以公开佢个姓名，而法庭都颁咗呢个保密，从此之后大家只可以呢佢个X先生，唔可以公开佢个嘅身份。讲真你知道佢喺𠮶段时间冇喺电视度出现，跟住又讲到呼之欲出，基本上全城都估到系边个啦。」翁静晶还指这宗案件有一个很特别的名：「就系X先生嘅黄脚鸡案喇，黄脚鸡呢个名其实都好得意㗎，系我哋广东人先有咁嘅讲法嘅，北方人叫天仙局，又叫做桃色陷阱，点解呢？通常都系话一男一女发生性行为嘅时候，会有个老公突然冲出嚟当场捉住，即系捉奸在床。然后𠮶个男人就会变𠮶只黄脚鸡啦。点解系黄脚鸡呢？系因为公鸡𠮶对脚系黄啲，啲农民想捉啲公鸡，于是就揾啲浅色脚嘅母鸡走出嚟食嘢嘅时候，等𠮶只咸湿公鸡行埋去搞只母鸡，就捉𠮶只公鸡，所以就叫做捉黄脚鸡，呢个就系我哋香港好独特嘅一个讲法。」

案件女主角是22岁夜总会舞女阿May

翁静晶与徒弟杨云峰律师透露，案件的女主角是22岁的夜总会舞女阿May。X先生在一间高级夜总会结识阿May后，两人发展出长达近一年的亲密关系。X先生对阿May相当阔绰，每次见面除了支付肉金外，更会带她去沙田或跑马地马场消遣，把她介绍给圈中好友，甚至借钱给她应急。X先生一直将她视为朋友，却没想到这段关系早已被黑势力盯上，暗中埋下伏线。1984年9月12日，阿May邀请X先生到土瓜湾伟恒昌新邨的新居参观。X先生入房洗澡后，两人刚发生完关系正在床上抽「事后烟」，突然有四名持刀及疑似手枪的大汉破门而入。他们不仅对X先生武力恐吓，威逼两人摆出各种多个不堪入目的性爱姿势并拍下十多张裸照。匪徒随后致电幕后黑手，对方向X先生开出250万港元的天价赎金，最终双方讨价还价，以80万港元「街价」成交。X先生其后圈中曾任职警察的陈姓好友求助，继而惊动了当时的警司刘玉权，警方立刻成立秘密小组接手。9月15日，X先生与乔装成朋友的许督察，带着50万现金及30万支票，前往九龙塘一间酒楼交收，当二名匪徒点算赎金时，警方当场出击将两人拘捕。

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翁静晶称最大伤害是X先生和女友

案件于1985年3月在高等法院开审，因群情汹涌，法庭连走廊都挤满了旁听市民。X先生亲自出庭作供，面对辩方律师咄咄逼人的盘问，X先生留下了一代金句。当被质疑为何会与妓女做朋友、是否欺骗对方感情时，他厚道地回应：「朋友是一种身份，妓女是一种职业，两者并没有冲突。」X先生在庭上供称由进屋洗澡、发生关系到点烟被破门，全程仅约15分钟，这「15分钟」亦成为了当时市民茶余饭后的热门话题，负责收钱的两名被告因勒索罪成，被判入狱五年。而女主角阿May在知名律师的协助下，于庭上声泪俱下，成功辩称自己也是受害者，是被黑社会男友逼迫设局，最终戏剧性地获判无罪释放。翁静晶在节目最后感叹，这单案件中受到最大伤害的是X先生和他的女友。