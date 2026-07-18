张兆辉赴英见证女儿张卓姿大学毕业 贴身蓝裙极吸睛星味超越爸爸 一门双杰大仔KCL名校硕士

80年代TVB小生张兆辉入行超过40年，曾经参与过不少电视、电影的演出，多年来以正气的熟男形象著称，近年主力北上发展，吸金力惊人再加上投资有道，被誉为圈中的「隐形富豪」。不过因张兆辉十分爱锡太太郭碧妍以及一对子女张卓铿（Edison）及张卓姿（Twiggy），被视为圈中好男人典范。

张兆辉宝贝女张卓姿大学毕业

张兆辉昨日（17日）在小红书贴上一段短片，原是宝贝女张卓姿大学毕业了，张兆辉感触地说：「看着你出生，陪著你幼稚园毕业礼、陪著你小学毕业礼、陪著你中学毕业，今天陪著你大学毕业，Congratulations, love you my darling.」留有一头乌黑亮丽的长发的张卓姿，皮肤白里透红，五官标致、立体深邃，星味比爸爸还要浓。

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张兆辉一向是圈中公认的「爱妻号」和好爸爸，近日他放下工作与太太一同飞往英国出席女儿张卓姿的大学毕业典礼，张兆辉在小红书分享了温馨的影片，记录女儿人生一个重要时刻。影片可见，张兆辉的女儿张卓姿样貌甜美，气质出众，穿上毕业袍、头戴四方帽，散发著浓浓的书卷气。张兆辉夫妇为女儿一只同样穿著迷你毕业袍的贵妇狗公仔，十分可爱抢镜。张兆辉与女儿开心合照并配上「终于毕业了，辛苦了那么多年」的字句，流露出满满的父爱与骄傲。影片还记录了张卓姿在户外抛四方帽的经典场面，以及换上一袭蓝色吊带长裙在泰晤士河畔拍照的画面，拥有高䠷纤瘦身形的张卓姿，贴身的设计突显了她高䠷纤瘦的身材和匀称的曲线，吊带则展现了她优美的肩颈线条，散发出一种轻熟魅力和时尚感。

张兆辉多年来悉心栽培两名子女，张卓姿曾在英国的中等教育普通证书（GCSE）考获5A2B的优秀成绩后，入读于伦敦艺术大学伦敦传媒学院修读电影与电视学士课程，期间张卓姿曾与多位同学制作的短片作品《Institute of Proper Ladies》参加1比赛，张卓姿更是该短片的导演，结果获得「最佳剪辑奖」、「最佳音响设计奖」、「最佳女配角」三个奖项，成为比赛中的大赢家。张兆辉曾表示女儿喜欢幕后工作和艺术，若女儿有兴趣，他有很多行内朋友可让女儿实习。不过张兆辉的儿子张卓铿同样成就非凡，去年在被誉为「英国金三角名校」之一的伦敦国王学院（King's College London，简称KCL）硕士毕业，该校地位及学术声誉更与牛津、剑桥等英国顶尖大学媲美，两兄妹同样出色，可谓一门双杰。

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