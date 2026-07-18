陈家乐玩游戏被指口快快读错老婆名 急澄清睇VAR翻案「还我清白」 英格兰出局苏皓儿嬲到瞓唔着

陈家乐、苏皓儿、ERROR成员何启华（Dee）、肥仔（梁业）、郑杞瑶（Kylie C.）及林家熙等昨晚出席ViuTV直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，在热身口才游戏中，一众嘉宾要按音乐节奏急速读出八个方格内的词语，陈家乐作答期间方格出现太太连诗雅与好友衞诗雅的名字，他竟疑似口快快读错老婆名字，旋即引来全场起哄。陈家乐受访时，家乐随即澄清没有在游戏中叫错太太名字，并且符合节奏地连续念出「连诗雅」「衞诗雅」，只是大家为打击他的自信才硬说自己讲错，叫大家重看节目作为VAR。

英格兰败走好失望

谈到近日观赛世界杯，苏皓儿爱队英格兰早前败予阿根廷，只能参与季军赛事，竟因此嬲到瞓唔著：「𠮶日好似七点先瞓得著，好失望！」陈家乐作为新手爸爸，则挑选日间赛事与女儿一同观赛，表示女儿对足球兴趣甚浓，更会指向电视呼叫：「爸爸Kick！爸爸Kick！」以为父亲有份落场踢波；家乐亦有意让女儿学踢足球，虽然目前还未掌握技巧，会抱著足球四围走，或像《少林足球》一样大力踢走足球，但都成为父女之间温馨的回忆。陈家乐今日以自家球队FC3球衣亮相，背后写上女儿Camila及18号码，他透露指：「我以前着20号，因为钟意苏斯克查。但成立FC3啱啱好系个女出世𠮶个礼拜，我想记录低呢件事，所以波衫转左18号、印我个女嘅名。」

陈家乐波衫转18号印爱女名字

苏皓儿早前到瑞士旅游期间，围绕马特洪峰游览时，特意拍摄花式控球影片，成功原地踢球十多次，但笑言影片经过多次拍摄才成功，在游客面前亦甚有压力。Chloe在拍摄足球节目后练球次数大减，每月仅参与两三次，但将会在电台足球赛上与陈家乐同队，Chloe希望踢左翼能够贡献入球，但陈家乐回想只要二人同场便不会赢波，笑指：「我哋注定唔可以做队友。」