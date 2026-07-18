何启华拍MV从后揽谢安琪被肥仔梁业投诉猥琐 急澄清「凌空冇掂到」着阿根廷球衣自封「阿灯廷」

ERROR成员何启华（Dee）、肥仔（梁业）、陈家乐、苏皓儿、郑杞瑶（Kylie C.）及林家熙等昨晚出席ViuTV直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，周五游戏主题各环节均围绕足球，迎接即将在周末举行的世界杯决赛与季军赛，何启华以阿根廷国家队球衣配衬「中东油王」风格造型亮相亦成为全场焦点。

肥仔掰苹果失败怒摔落地

何启华与肥仔在作答时乱来变成急口令惹观众大笑；性感女神Kylie C.在节目中先演唱新歌《B.B.》，身穿紧身黑色背心及短裙在王座上大跳辣身舞，诱人程度令录影厂升温，及后更在游戏被惩罚要不断原地弹跳，丰满身材律动之下非常养眼。阿Dee与肥仔同样在游戏被惩罚，要徒手掰开苹果，阿Dee成功将苹果一分为二，但肥仔出尽力都无法成功，装作气愤地将苹果摔落地上，令录影厂满布苹果汁液碎屑，不过肥仔在广告时段亦乖乖亲手拖地清理干净，获得不少观众掌声。最后在坐电脑櫈踢足球的环节中，肥仔忽然神勇、搏尽以倒挂金钩反櫈入波，而苏皓儿作为《足球女将》挂靴名宿，亦出尽矛招以大腿夹住足球攻门，男女艺员围堵追截的画面相当混乱。

何启华爆保锜波衫疑来自「张保仔洞」

何启华与梁业在节目后接受访问时，虽然身穿阿根廷球衣，但并非该队拥趸，阿Dee更笑指全因爱队全部已经落败、来到决赛唯有穿尚未出局的队伍波衫希望成为灯神：「希望系『阿灯廷』啰，直情着呢件衫灯返佢！」谈到决赛心水，肥仔表示亦非支持西班牙：「我唔系买重，我哋正正系『睇波不赌波、睇来干甚么』嘅人。」并透露其实平时甚少观赏球赛，倾向亲身落场参与踢埋一份。谈到球衣，日前ERROR成员保锜在社交平台分享球衣珍藏影片后，被网民质疑买错盗版货，多款长袖球衣均未有在港出售，厂方标签亦与正版有出入。对于队友疑似误购假波衫，阿Dee曲线回应：「佢好似喺长洲张保仔洞揾到，残留落嚟好古老嘅，所以大家睇到觉得古怪，系好罕有好罕有嘅，应该喺好特别、无办法理解嘅途径买。（不担心他误堕假货圈套？）可能张保仔当年揾咗啲假货，摆咗喺个洞入面。」

张瞻口误叫何启华「Daddy」认错老窦

ERROR四子早前齐人合体后推出新歌《我们不分》，月初更碌尽人情牌卡邀得谢安琪登场拍摄合唱版

MV，阿Dee感激谢安琪与张继聪夫妇爱锡后辈鼎力相助，才能成就《我们不分》男女对唱的版本。肥仔更踢爆张继聪长子张瞻在MV拍摄现场口误叫错何启华做爸爸，阿Dee笑指：「佢叫咗我做Daddy呀，因为我个造型，令佢望一望之后冲口而出！」笑言张瞻清楚自己一直在模仿张继聪，所以才配合反应。肥仔亦大开玩笑指，何启华从后拥抱谢安琪时，表情非常猥琐，令阿Dee焦急澄清：「留意返，阿Kay都话我好绅士，因为揽住佢嘅时候我完全冇掂到佢、系凌空嘅！仲话我好好帮佢遮住个肚！」当时拍摄张继聪尚未到场探班，因此才大胆「放肆」一会，肥仔再开玩笑指：「阿聪有话今次又搞佢老婆，上次搞完、今次仲要娶埋！你三个有冇搞错呀！」二人最后回复正经态度，表示欠谢安琪一个颇大的人情，在酬劳以外要用一辈子去还，他日谢安琪有任何差遣，ERROR都会义无反顾地力撑。