70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流

现年70岁的视后米雪，早前被网民拍下一段她疑在酒楼被男子骚扰的影片，引起网民热议。影片中可见米雪疑遭一名男子埋身骚扰，该男子更对米雪做出闻发、搭肩等举动，而米雪则看似神情惊慌，身体疑后倾躲避，状甚尴尬。不少网民看后大感心疼，纷纷留言表示：「70岁承受咁嘅嘢」、「好过份」，替米雪感到不值。米雪昨日（17日）就事件作出回应，表示：「我唔会畀人虾到！」

米雪高EQ回应：唔会畀人揾着数

米雪昨日接受好友刘雅丽的YouTube频道节目《我和刘雅丽有个约会Alice Lau》直播访问，首度开腔回应疑被男子骚扰的事件，为一众关心她的粉丝还原当时情况，并派定心丸！直播中，刘雅丽直接展示当时的影片截图，问及「抽水」疑云。米雪看后从容不迫地澄清：「我唔会畀人揩油、唔会畀人揾着数……呢个唔系我性格，我唔系弱质女流，我打女嚟㗎嘛！我其实都打得㗎，真系㗎！」米雪又安抚担心她受伤害的粉丝，表示： 「其实大家唔使担心，呢个系我朋友嚟。」

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米雪还原现场情况全因太嘈惹误会

米雪解释，该名男子是她认识的朋友，并非陌生人。她详细忆述当时的情况，指事件纯属一场因环境太嘈吵而引起的误会。米雪说： 「当时呢，有歌手喺度唱紧歌，现场好嘈好嘈……你见张相旁边啲人都唔系点样理我，就知唔系有啲咩事情。真系好嘈，要低声同我讲。我亦都知道点样大声嗌都冇用㗎，我就话『返去电话联络、电话联络』，就系咁样。」米雪重申男方的举动并非网民所想的「抽水」或骚扰行为。

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米雪强调懂得保护自己

刘雅丽笑言，米雪在照片中的表情和肢体语言，看起来的确像在躲避。米雪听后大笑，并再次强调自己懂得保护自己。她亦补充，自己一向「洁身自爱」，懂得分辨益友，并会与不好的人保持距离。她认为做人应该「宁愿多个朋友，好过多个敌人」。

事件扰攘多日，总算由米雪亲自澄清，让一直为她忧心的粉丝放下心头大石。从访问中可见，米雪姐EQ极高，处事冷静，不愧为殿堂级的艺人。

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