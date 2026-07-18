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许冠杰超强基因隔代遗传 6岁孙女Leah神复制爷爷外貌 二仔许怀谷全家福曝光

影视圈
更新时间：13:00 2026-07-18 HKT
发布时间：13:00 2026-07-18 HKT


「歌神」许冠杰的次子许怀谷近日迎来家中喜事，其6岁的细女Leah幼稚园毕业，即将踏入小学阶段。许怀谷在社交平台上，分享了多张毕业典礼的温馨家庭照，全家总动员出席支持，场面温馨。从照片中可见，Leah穿著整齐的毕业袍，头戴四方帽，手里拿著公仔，脸上挂著天真烂漫的笑容，显得格外可爱。其中一张大合照，除了许怀谷一家四口，许冠杰和老婆亦有现身支持，亲身到场见证孙女的重要时刻，三代同堂的画面相当幸福美满。

许怀谷女儿跟爷爷许冠杰极似样

许怀谷的一对仔女，大仔Tyler和细女Leah，完美遗传了许家的优良基因，相貌各有特色，成为网民焦点。细女Leah拥有一双浑圆的大眼睛，配上甜美的笑容和樱桃小嘴，五官精致，网民纷纷表示，Leah与爷爷许冠杰有如「饼印」。而哥哥Tyler则更像爸爸许怀谷，从家庭合照中可见，Tyler的身形高大健壮，脸型和五官轮廓都与爸爸十分相似。兄妹二人在外貌上各有传承，一个像爷爷，一个像爸爸，充分证明了许家基因的强大。

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许怀谷发文祝贺女儿幼稚园毕业

许怀谷女儿顺利毕业，在喜悦之余，他也流露出一丝不舍，他在社交平台上感性地写道，这是一个「苦乐参半」的时刻。原来Leah和哥哥Tyler就读的这所幼稚园在今年正式结束营运。许怀谷表示，他将会非常怀念每天开车接送仔女上学放学的日子，字里行间充满了对学校和这段时光的怀念与感激。

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