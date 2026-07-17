张与辰霸气为尤淑情护航：大炮型歌手唱得激烈冇问题好听就得 呼吁网民手下留情

张与辰今晚到屯门出席新歌《迷恋有害》发布会，吸引超过300名粉丝到场支持。他即场首次献唱新歌，并与粉丝大玩游戏。身形比之前明显纤瘦不少的他表示，为了今晚活动非常勤力：「每晚临瞓前都会做50至100次仰卧起坐，以最佳状态见大家！」

张与辰MV靓景变展览任打卡

张与辰即场宣布，新歌将于20号晚正式推出，并特设《迷恋有害》展览，日期为本月25号，地点有待公布。展览提供免费打卡位及盲盒游戏，届时将推出150个盲盒，参加者若抽中30个隐藏盲盒其中之一，便可于本月26号与张与辰相聚。他兴奋解释：「届时我会唱歌畀你听，你仲可以同我喺一张好靓嘅枱合照。」他透露，这张枱呼应新歌MV中他爱上女主角的情节，由于觉得MV布景非常精美，加上自己本身喜爱看展览，于是向公司提议保留场景作展览，开心获得接纳。

张与辰为尤淑情抱不平

提到早前在《中年好声音4》助力赛中，张与辰曾与尤淑情合唱，其后尤淑情在比赛中演唱《痛爱》，被网民批评「洒狗血」、只顾飙高音表演过于计算，甚至指她外型输蚀、缺乏观众缘。对此，张与辰为对方抱不平：「观众要对参赛者手下留情，因为佢哋系为追梦。」他忆述自己当年参赛追求梦想时，也曾收到攻击声音，因此叫尤淑情做自己、别理外界声音：「因为一定会有人钟意同有人唔钟意，最紧要做到自己钟意嘅事。」

张与辰认为每个歌手有不同表演方式

对于「洒狗血」问题上，张与辰力撑对方指，每个歌手有不同表演方式，尤淑情属于「大炮型」，拣歌是要适合比赛，可能唱得较为激烈，只要唱得好听便可，并没不对。他呼吁外界给予参赛者更多空间和鼓励。

