沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框

资深艺人冯素波近日在社交平台上，分享了一则温馨喜讯，为「七公主」中的「二公主」沈芝华庆祝80岁大寿。冯素波感性发文：「我们一起恭祝沈芝华，生日快乐！身体健康！」并附上多张珍贵的合照，瞬间勾起无数影迷的集体回忆。当年叱咤香港影坛的「七公主」至今姊妹情深，这次「大公主」冯素波与「三公主」陈宝珠特地为沈芝华举办寿宴。同场还有姜大卫与李琳琳夫妇现身道贺，一众殿堂级明星世纪同框，星光熠熠。

沈芝华保养得宜岁月未有留痕

从照片中可见，寿宴设于能饱览维多利亚港璀璨夜景的高级餐厅，现场布置简约而隆重，玻璃窗前挂著一个巨大的金色「寿」字，喜气洋洋。作为当晚焦点的沈芝华，虽然已届80高龄，但精神奕奕，气色红润，五官轮廓依然能看出当年的标致，她身穿优雅得体的花纹服饰，笑容灿烂。在老友欢聚的喜悦中，沈芝华举手投足间，尽显雍容贵气，完全看不出真实年龄，网民纷纷赞她「保养得宜」。

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陈宝珠自信笑容展示巨星气场

「大公主」冯素波与「三公主」陈宝珠的状态同样令人惊艳，灰白短发的陈宝珠，气质一如既往地高贵典雅，即使岁月留下了少许痕迹，但她笑容温柔自信，独有的明星气场丝毫不减。而近年活跃于社交平台的冯素波则活力十足，戴著眼镜、涂上红唇的她神采飞扬，在镜头前展现出亲和力。此外姜大卫与李琳琳夫妇的到贺，更为寿宴增添了不少温馨欢乐的气氛，众老友相见甚欢，合照时众人皆笑容满面，展现出他们跨越半世纪的深厚情谊。

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