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张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家

影视圈
更新时间：21:55 2026-07-17 HKT
发布时间：21:55 2026-07-17 HKT

「靓声王」张伟文晚年健康屡现警号，如今更卷入护老院舍疑照顾失当的风暴之中。其经理人兼法定监护人方俊向《星岛头条》怒斥张伟文入住的护老院涉嫌长期隐瞒病情，拒绝基本护理，导致张伟文严重压疮持续恶化！而最不能接受的，是老人家长达一年半没洗过澡及坐起身，身心遭受难以言喻的创伤。方俊已正式去信谴责，并暂停缴付所有费用，扬言不排除采取法律行动。

张伟文双脚有伤  院方从未通知家属

事缘方俊日前从外地回港后，前往护老院探望张伟文，惊见张伟文的双脚红肿、瘀黑、皮肤溃烂，而院方却从未通知家属。方俊追问原因，但院方支吾以对，更以「病人私隐」为由拒绝交代病情，令他怒不可遏。

方俊表示，护老院隐瞒病情早有前科，他更向《星岛头条》出示资料，指2025年1月5日院舍才通知他「刚发现」张伟文腰部溃烂，但他却不接受，因为照片显示伤口绝非初期压疮，明显是延误通报，唯有即时安排专科医生治疗，可是因延医已久，伤口无法愈合，反复感染发烧，长期进出医院，抗生素更出现抗药性，至今一年半仍未康复。方俊又根据2026年6月4日老人院提供的记录，伤口仍有三分之二面积渗出黄色脓液，情况严重。

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方俊拟向社署投诉为张伟文讨公道

此外，方俊更投诉护老院无视张伟文的卫生问题：「我多次要求院舍为张伟文冲凉、刷牙及坐起身，以免筋骨硬化，院方却以『社康护士怕伤口入水』为由拒绝，令张伟文超过一年未曾洗澡，亦从未坐起，长期平躺！」为求真相，方俊前往广华医院找负责跟进张伟文情况的社康护士了解，他引用护士之回复：「之前伤口见骨就唔可以冲凉，但呢几个月伤口已经埋咗口、冇见骨，系可以冲凉嘅。」因此，他直接到护老院与院方理论：「院方突然话已经为张伟文冲凉，并随即要求我缴交5月起暂停缴付的欠款。」方俊坦言已去信院方严厉谴责，更会向社署及私隐专员公署投诉，誓要为无法发声的「靓声王」讨回公道！

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