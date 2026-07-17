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周星驰漏口风开《功夫女足2》 揭峨眉队要「打爆全世界」

影视圈
更新时间：20:15 2026-07-17 HKT
发布时间：20:15 2026-07-17 HKT

由周星驰执导的最新作品《功夫女足》自2026年7月11日在内地上映以来，虽然评价呈现极度两极化，不过无损票房成绩，上映短短6日票房已经突破9亿人民币，连日来周星驰率领一众演员到内地巡回谢票，更漏口风透露，《功夫女足2》的制作计划已正式启动，即时引来全场欢呼。

周星驰自爆续集「打爆全球」

巡回谢票上，一名小女孩举手发问：「星爷爷，你拍的电影都那么精彩，你下一部打算拍什么呀？」周星驰听罢即露出笑容，并表示：「我们峨媚队的目标就是打爆全世界，现在她已经打爆了一半 ，另外一半，我觉得未来还是要继续打爆。我希望把这个故事可以继续延续下去。」

周星驰揭隐藏高手

星爷在现场再派彩蛋，揭开这一集隐藏的秘密，他表示几位经常在师太身边攻打四方城的人，全是「武林高手」，「其实他们都是武林高手，能够跟师太在一台打麻雀，都是绝世高手，只是他们的武功还没有显露出来，在我们的故事延续下去的时候，你就会看到！」周星驰的回应明确透露了准备开续集的好消息。

《功夫女足2》片尾彩蛋铺路

其实，在电影片尾影迷早已发现惊喜伏线，周星驰与林子聪（肥仔聪）以《少林足球》经典造型亮相，并抛出一句：「那就和她们踢一场！」已为续集剧情铺路，似乎是预告「少林男足」将有机会大战「峨眉女足」，令影迷都相当期待。

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