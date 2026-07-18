Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴蕴慧萌爆孙女激罕曝光 拒当虎嫲逼学琴 盼身体健康见证Nara结婚：想抱埋曾孙

影视圈
更新时间：09:00 2026-07-18 HKT
发布时间：09:00 2026-07-18 HKT

已故「香港乐坛教父」戴思聪的女儿、现年57岁的戴蕴慧在1991年与新加坡华侨谢顺来（Chia）结婚并退出乐坛，移居新加坡后，戴蕴慧先后育有两子，本来一家四口生活幸福，但直到1997年，有传戴蕴慧念念不忘初恋男友吴国敬，婚姻亦亮红灯，不久与丈夫离婚。戴蕴慧在2014年曾短暂复出，大仔已经育有一女荣升人父，戴蕴慧多年来因冻龄有术被封「最索嫲嫲」。

戴蕴慧激罕与三岁大孙女Nara现身

戴蕴慧曾移居内地生活并宣布已领取杭州居住证，不过戴蕴慧在2024年为孙女「回流」香港。近日戴蕴慧激罕与三岁大的孙女Nara齐齐现身，为HOY饮食节目《嫲嫲饭饭》担任嘉宾分享嫲孙乐。戴蕴慧她坦言自己并非传统严肃的长辈，反而选择与Nara如闺密般相处，自小受父亲严格栽培的戴蕴慧坚决不让Nara重蹈覆辙，承诺按孙女的个人兴趣自由发展。

相关阅读：「乐坛教父」女儿双手瘦到变「柴枝」？细节揭受一原因影响 传初恋情人是黎明曾公开真相

戴蕴慧与孙女相处似朋友

在节目上，戴蕴慧谈及孙女Nara时，笑言其实她的女儿：「我记得三年前佢出世𠮶阵，我见到咁细嘅佢，跟住我感觉系好梦幻、好、好不实在嘅。同埋我系感觉，唉，我终于喺呢个年纪，做得嫲嫲喇。Nara喺我心目中呀，佢好似一个公仔啦，咁系我心头肉啦，日日都想见佢，日日都挂住佢。我唔系𠮶啲一般传统嘅嫲嫲。即系我会同我个孙女去玩，我会同佢去make it fun these things。跟住，我同好似朋友咁样嘅。成日话，Nara, why are you so funny?Right? Nara is so funny, right?食物系主要系我哋嘅连系啦，人生都系衣食住行，食都紧要啦。Nara都好钟意我煮畀佢食。我又要识煮、又钟意煮，佢又钟意食，我觉得呢个配搭非常之好啰。」不过戴蕴慧坦言曾受前夫重男轻女的观念影响，知道是孙女的时候，有点不是味儿：「但系后尾我发觉，我真系有咗佢之后呢，真系好窝心啦，个心贴心呀。反而我个仔呢，佢有时佢有自己嘅谂法，又外向啲啦，所以个关系冇好似我同Nara咁亲近。」

戴蕴慧珍惜同Nara相处时间

爸爸戴思聪生前桃李满门，在音乐路上培养过不少天王、天后级歌手，从小亦悉心栽培女儿，戴蕴慧说：「其实我爸爸都冇特别教我嘅，但佢有叫我哋学琴，就要我哋几年内考到八级咁啦，我𠮶时畀我daddy逼到呢，我真系弹唔到，我好憎弹琴㗎。我真系成十年冇掂过琴。而家我钟意弹琴系因为冇人逼我。咁当然个底都系因为爸爸佢教我，叫我学琴，所以有呢个底啦。我都好感激佢嘅。不过我就，如果你要我再去教我下一代，我唔想咁样去，你反而畀佢一个兴趣，你唔好push佢一定要几年内要考到八级。」不过Nara尽得靓嫲嫲音乐真传，即场表演唱歌，戴蕴慧说：「佢唱歌系好大声，好响。如果我爸爸喺度嘅话，我觉得佢会好钟意呢个孙啰。不过佢嘅表演欲好强，我会由佢嘅，睇下佢兴趣喺边啰，咁佢想，咪由佢做啰。」戴蕴慧更有感而发地说：「我可能返多啲嚟，因为我好挂住佢，佢又会挂住我，其实我好珍惜同Nara相处嘅时间，因为讲真，我都唔细啦，我都就嚟奔六啦。咁我亦都希望我自己有个强健嘅身体，可以睇到佢第时可以大个结婚呀，甚至乎我有埋曾孙，咁就最圆满啦。」

相关阅读：55岁「黎明旧爱」为孙女回流香港？去年移居杭州曾拍片晒豪宅赞医疗先进

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
16小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
3小时前
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
影视圈
12小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
12小时前
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
02:28
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
社会
15小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
20小时前
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
影视圈
11小时前
初级大人必学！保温杯茶渍忌用百洁布擦洗？即学用1神物去渍 用1个水温清洗效果最好
初级大人必学！保温杯茶渍忌用百洁布擦洗？即学用1神物去渍 用1个水温清洗效果最好
食用安全
2026-07-17 07:30 HKT