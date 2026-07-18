戴蕴慧萌爆孙女激罕曝光 拒当虎嫲逼学琴 盼身体健康见证Nara结婚：想抱埋曾孙

已故「香港乐坛教父」戴思聪的女儿、现年57岁的戴蕴慧在1991年与新加坡华侨谢顺来（Chia）结婚并退出乐坛，移居新加坡后，戴蕴慧先后育有两子，本来一家四口生活幸福，但直到1997年，有传戴蕴慧念念不忘初恋男友吴国敬，婚姻亦亮红灯，不久与丈夫离婚。戴蕴慧在2014年曾短暂复出，大仔已经育有一女荣升人父，戴蕴慧多年来因冻龄有术被封「最索嫲嫲」。

戴蕴慧激罕与三岁大孙女Nara现身

戴蕴慧曾移居内地生活并宣布已领取杭州居住证，不过戴蕴慧在2024年为孙女「回流」香港。近日戴蕴慧激罕与三岁大的孙女Nara齐齐现身，为HOY饮食节目《嫲嫲饭饭》担任嘉宾分享嫲孙乐。戴蕴慧她坦言自己并非传统严肃的长辈，反而选择与Nara如闺密般相处，自小受父亲严格栽培的戴蕴慧坚决不让Nara重蹈覆辙，承诺按孙女的个人兴趣自由发展。

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戴蕴慧与孙女相处似朋友

在节目上，戴蕴慧谈及孙女Nara时，笑言其实她的女儿：「我记得三年前佢出世𠮶阵，我见到咁细嘅佢，跟住我感觉系好梦幻、好、好不实在嘅。同埋我系感觉，唉，我终于喺呢个年纪，做得嫲嫲喇。Nara喺我心目中呀，佢好似一个公仔啦，咁系我心头肉啦，日日都想见佢，日日都挂住佢。我唔系𠮶啲一般传统嘅嫲嫲。即系我会同我个孙女去玩，我会同佢去make it fun these things。跟住，我同好似朋友咁样嘅。成日话，Nara, why are you so funny?Right? Nara is so funny, right?食物系主要系我哋嘅连系啦，人生都系衣食住行，食都紧要啦。Nara都好钟意我煮畀佢食。我又要识煮、又钟意煮，佢又钟意食，我觉得呢个配搭非常之好啰。」不过戴蕴慧坦言曾受前夫重男轻女的观念影响，知道是孙女的时候，有点不是味儿：「但系后尾我发觉，我真系有咗佢之后呢，真系好窝心啦，个心贴心呀。反而我个仔呢，佢有时佢有自己嘅谂法，又外向啲啦，所以个关系冇好似我同Nara咁亲近。」

戴蕴慧珍惜同Nara相处时间

爸爸戴思聪生前桃李满门，在音乐路上培养过不少天王、天后级歌手，从小亦悉心栽培女儿，戴蕴慧说：「其实我爸爸都冇特别教我嘅，但佢有叫我哋学琴，就要我哋几年内考到八级咁啦，我𠮶时畀我daddy逼到呢，我真系弹唔到，我好憎弹琴㗎。我真系成十年冇掂过琴。而家我钟意弹琴系因为冇人逼我。咁当然个底都系因为爸爸佢教我，叫我学琴，所以有呢个底啦。我都好感激佢嘅。不过我就，如果你要我再去教我下一代，我唔想咁样去，你反而畀佢一个兴趣，你唔好push佢一定要几年内要考到八级。」不过Nara尽得靓嫲嫲音乐真传，即场表演唱歌，戴蕴慧说：「佢唱歌系好大声，好响。如果我爸爸喺度嘅话，我觉得佢会好钟意呢个孙啰。不过佢嘅表演欲好强，我会由佢嘅，睇下佢兴趣喺边啰，咁佢想，咪由佢做啰。」戴蕴慧更有感而发地说：「我可能返多啲嚟，因为我好挂住佢，佢又会挂住我，其实我好珍惜同Nara相处嘅时间，因为讲真，我都唔细啦，我都就嚟奔六啦。咁我亦都希望我自己有个强健嘅身体，可以睇到佢第时可以大个结婚呀，甚至乎我有埋曾孙，咁就最圆满啦。」

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