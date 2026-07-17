自然系女子旅行｜叶靖仪黄滢仴紧身装上阵半空食蕉 勒紧火辣身材 林映晖尺度大开讲有味笑话

TVB Plus（82台）逢周四晚10时05分及周五晚10时热播的王牌旅游节目新一辑《自然系女子旅行》（《自然系女子旅行3》），由林映晖（晖哥）第三度担任主持，联同梁超怡（Joey）、叶靖仪（Michelle）及黄滢仴（Verena）三位新生代性感女神齐齐大骚骄人身段，带领观众游历花莲及台东等地。在最新一集中，自认严重畏高的叶靖仪与黄滢仴换上紧身运动装，挑战攀登百年樟树。两人在树下做「树人操」热身时尽显完美S曲线，拥有舞蹈底子的黄滢仴更轻松大晒逆天长腿做出一字马，画面相当吸睛！虽然叶靖仪坦言平日行近商场玻璃栏杆都会脚软，但最终她仍咬紧牙关，与黄滢仴双双登顶，更在半空中被安全带勒紧火辣身材吊住食香蕉作奖励，亦让她笑称「别有一番风味」。

林映晖与黄滢仴同游瑞穗乡

挑战完高空攀树后，两位女神随即前往马太鞍湿地生态园区，坐在水中央品尝极具原住民风味的石头锅及竹筒饭，微风吹过更隐约展现出她们白滑的长腿与性感魅力。本集节目更迎来惊喜彩蛋，由于叶靖仪需赶回香港工作，林映晖随即惊喜现身接棒，以「半个地胆」身份与黄滢仴同游瑞穗乡。两位靓女在偌大的果园里亲自采摘柚子花，并动手制作精致的香包及果冻花，期间两女更放下女神包袱，大开尺度讲起「半咸淡」的有味笑话，将性感诱惑与幽默完美结合，尽展迷人的反差魅力。

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四位女主持清凉性感福利照吸睛

随着节目播出后口碑载道，四位女主持频频在社交平台大派清凉性感福利照，让她们的人气在网络上直线飙升！其中黄滢仴的Instagram粉丝人数由原先约1.7万迅速跃升至接近2.2万，升幅高达两成，她受访时难掩兴奋地表示每天看到追踪人数快速增长感到无比惊喜，更感激粉丝留言支持；而身为节目「流量密码」的林映晖成绩更为亮丽，凭借系列节目及姣好身段，已为她累积带来超过2.5万的粉丝增长，足见这班《自然系》性感女神的强大号召力与吸粉魅力。

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