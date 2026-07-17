前港姐钟翠诗白色运动背心晒玲珑曲线 丰满上围搭蚂蚁腰性感诱惑 曾被亲人误解贪慕虚荣

26岁的前港姐钟翠诗自参选以来凭借甜美外貌与惹火身材，备受关注。近日她在社交平台上，分享了一辑在温哥华拍摄的旅行照片，并表示挂念胞弟。照片中，钟翠诗身处一片湖光山色之间，她穿上纯白色运动小背心，大方展示丰满的上围，紧致的蚂蚁腰与结实腹肌。下身配搭白色的百褶短裙，一双修长美腿展露无遗，整体造型充满阳光活力，散发出健康性感美态。其中一张照片，她脱去外套，仅穿著小背心与短裙，站在清澈见底的湖边回眸一笑，S形曲线一览无遗，火辣身材让网民大饱眼福，纷纷留言激赞，封她为「性感女神」。

「学霸」钟翠诗实为选美常客

钟翠诗不仅拥有出众外貌，更是名副其实的「学霸港姐」，她毕业于加拿大西门菲沙大学。钟翠诗的选美经验丰富，在2023年《温哥华华裔小姐竞选》中已先拔头筹，勇夺亚军及最上镜小姐两大奖项。翌年她决心回港追梦，报名参加《2024年度香港小姐竞选》，凭借稳定发挥成功杀入十强，虽最终遗憾止步，但其亮眼表现已获TVB高层赏识。比赛结束后，钟翠诗顺利加盟TVB，现时主要在娱乐新闻台担任外景主持，事业发展稳步上扬。

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钟翠诗曾被亲戚指贪慕虚荣

钟翠诗入行后承受著不少压力，她早前接受传媒专访时坦言，自入行以来，不但要面对公众的目光，更要承受部分亲友的闲言闲语。她透露有人因她加入娱乐圈而戴上有色眼镜，认为她是贪慕虚荣荣，恶意揣测令她深感难受与无奈。此外家人亦对她在社交平台分享的性感照片表示不解，难以明白为何要以这种方式吸引外界关注。尽管钟翠诗曾尝试解释，却始终无法扭转他们对娱乐圈的刻板印象，令她有著一种无力感。

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