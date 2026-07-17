钟培生「生仔论」惹争议 轰网民祝生六个女恶毒 要庄雅婷十年生五子 遇一情况要生够7个

百亿富三代钟培生与「最年轻区议员」庄雅婷早前结婚，近日被传已低调荣升爸爸，惟未有正面回应。早前他曾公开表示，要求老婆「生五子一女」已引起外界哗然。近日，钟培生作客网上节目《巴打围炉》时，其生儿育女的言论再度升级，不但直言：「生一个娶你返嚟做乜X嘢？」更扬言若连生女儿，会继续「追仔」，变相老婆可能要生七个，言论火速引来网民热议，质疑他「大男人主义」、「不尊重女性」。对于有网民在Threads表示：「希望佢6胎都系女。」钟培生则轰该网民言论「恶毒」。

钟培生计划十年要生五个仔

在节目中，钟培生被问及「十年后的钟培生」过怎样的生活，他认为自己会是好儿子、好老公、好爸爸、好老板，并表示自己十年后会有五个儿子。主持人KB与梁钊峰问道：「如果老婆唔OK生5+1（五子一女）的话，两个人开唔开心？」钟培生表示：「夹硬嚟都要。」梁钊峰好奇问道，如果下一胎也是女儿时怎么办，钟培生毫不犹豫地表示要继续追仔，直到有五个儿子为止，表示：「咁咪生七个啰！」他直言总之一定要有五个儿子，至于生几多个女儿则无所谓。此言一出，意味著若「运气不佳」，太太庄雅婷可能要生够七个，甚至更多。

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钟培生自认严父强迫儿子必须学

钟培生更在节目中分享他对儿子与女儿的差别看法，解释为何执著于生仔。他认为儿子可以「操练」，而且必须学格斗防身，如果儿子拒绝学习，有机会被赶出家门，「儿子嘅话可以操练佢，唔听话就出去跑圈……呢个世界只有赢家同输家，你唔好做输家！」但对于女儿，他则认为不能用同样方式对待，因为女儿可能会撒娇说 「爸爸，我讨厌你！」，他认为：「女儿一定要富养，乜都要！」誓要将女儿对男人的标准提高，以防轻易被男士追走。另外，他透露已为未来的大儿子想好名字，要叫「Derek Cheung Junior」，并继承其一切，绝不能失败。

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钟培生被祝生六个女 反击网民：说话恶毒

钟培生的言论在网上引发激烈讨论，不少网民批评他将老婆当作「生仔机器」，思想守旧、不尊重女性，充满大男人主义。有网民在Threads分享钟培生与庄雅婷传闻首胎疑似生女儿的新闻，并留言：「如果有得堕胎，相信钟生都会拣落，因为佢只想生仔，希望佢6胎都系女BB。」对此，钟培生亲自留言反击：「究竟人生有几唔如意先可以对住一个素未谋面嘅人讲啲咁恶毒嘅说话，好感恩我全家都觉得好幸福，god bless hk and the internet」。

然而，钟培生的回应未能平息风波，反而火上加油。大批网民质疑：「祝你生女都叫恶毒？」、「生女好差咩？」、「点解话生女系诅咒？你性别歧视呀？」认为他将「生女儿」视为诅咒的态度，似乎反映了他的性别歧视思想。

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