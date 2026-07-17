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周吉佩广州连赶三场快闪busking创个人纪录 获男歌迷告白 高呼「我爱你」

影视圈
更新时间：18:45 2026-07-17 HKT
发布时间：18:45 2026-07-17 HKT

周吉佩（吉吉）今年5月刚完成首个内地演唱会《周吉佩延续第三人生演唱会》广州站，日前他再到广州宣传新歌《单眼皮爱大眼睛》，更举办了一日三场的快闪busking，与当地歌迷打成一片。

香港歌迷远道而来支持

第一站位于中大天地，大约有百名粉丝一早前来等候，吉吉自弹自唱beyond《喜欢你》与歌迷打开序幕，他表示今次是第一次来到广州举办快闪busking：「好多谢一班来自香港嘅歌迷远道而来支持，亦好感谢广州的歌迷朋友，承诺一定会抽多一点时间来这里。」 之后吉吉唱出新歌《单眼皮爱大眼睛》、《手机关掉的一刻》、《第三人生》，最后吉吉更特意准备了一首「80后广东串烧歌」，现场反应非常热烈，粉丝大叫「encore」。

周吉佩第二站重遇十年广州老歌迷

完成第一站，吉吉即马不停蹄赶到第二站，1906科技园扬韬广场，超过300名歌迷在场等候，吉吉一出场现场气氛即时升温。吉吉以普通话自我介绍，及后自弹自唱多首歌曲，吉吉更表示现场重遇10年的广州歌迷：「好开心10年前在广州的一班歌迷，今次专登过嚟支持，好感动，希望快啲再喺广州开骚，好好答谢佢哋。」吉吉更表示广州是自己第二个家乡，大部分的亲戚都住在广州，小时候经常跟家人过来。

周吉佩病后挑战体能

最后一站则是天德广场，吉吉一上台就话：「成10年未试过咁热血，一日走三场busking，啱啱病好，今日都好大挑战，不过见到大家嚟支持，我即时叉晒电。」更有来自顺德、佛山等地的歌迷专程赶到支持，现场更有男歌迷大叫：「吉吉，我爱你。」吉吉大为感动，搞笑回应：「我爱我老婆㖞，我都爱你，多谢。」歌迷更即场点歌，吉吉都有求必应，不少广州歌迷表示：「等咗吉吉嚟广州表演好耐，佢真人好靓仔，希望佢多啲来广州。」完成三场广州busking后，吉吉下星期将出发到南沙参与大型演出，他更表示即将会在其他地方举行演唱会。

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