女团XiX举行告别演唱会 谢霆锋惊喜送柠檬挞打气

由郭伟亮（Eric Kwok）出任经理人、叶佩雯担任形象总监的女子组合XiX成军四年，日前宣布即将休团。四位成员随着杨秉颐（Caitlin）与邓晓殷（Kiele）即将赴美升学，仅余的良玳莹（Crystal）和缪昀希（Charlotte）确实难以支撑运作。然而，她们即将于7月18日假西九文化区举行《Backyard Live: XiX 「微笑击败全世界」》暂别演唱会，日前更获前辈谢霆锋惊喜拍片为她们打气。

谢霆锋亲录打气片

Eric Kwok为让XiX圆满毕业，特意送上告别新歌《微笑击败全世界》及演唱会作为礼物，让女孩们用笑容暂别舞台，新歌歌词中提到酸与甜的「柠檬批」。日前，谢霆锋特意拍片为XiX的演唱会打气，片中他手持一个柠檬挞，笑说：「XiX 微笑击败全世界，我买个柠檬挞过你哋食，不过你哋都唔好食，费事Eric话你哋肥，呢个我食。」其中有成员问到这个批是否谢霆锋亲手制作，Eric Kwok即笑称「梗系唔系」。四位成员轮流多谢谢霆锋，Eric Kwok更在旁搞笑提醒：「谢霆锋个名系你叫嘅咩？」众人马上补加「前辈」、「哥哥」等称呼，场面惹笑。

XiX解释柠檬批寓意

XiX在社交网分享收到柠檬挞的短片，并留言说：「采排竟然收到『柠檬』谢霆锋哥哥亲送柠檬批？多谢晒柠檬哥哥！！虽然个批最后都系佢自己食晒，我哋连一啖都冇份；但望住佢食我哋已经开心到癫咗。」她们解释歌词中柠檬批的意义：「酸与甜，真系可以让我（哋）吃走不快～」又笑言学不到Eric Sir「用微笑击败全世界」的境界，因为她们每天都在傻笑丧笑大笑，最后再次感谢谢霆锋的柠檬批与鼓励，「我哋会记住呢种酸甜嘅感觉，带晒上舞台！」并约定乐迷7月18日暂别演唱会上相见，并形容这是「XiX第一个亦系最后一个演唱会」。