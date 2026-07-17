UFO离奇命案丨获社交网零负评洗版 杨偲泳自嘲「我哋系Cult片嘅Cult Cult哋」 黄德斌获封喜剧MPV：我痴㗎

由杨偲泳、凌文龙、陈湛文、林子杰、黄德斌主演，人气剧集《大叔的爱》导演郭家禧（CK）及导演李振杰（Jack）联合执导之大癫黑色喜剧《UFO离奇命案》，累积票房超越250万，在芸芸暑期猛片中，口碑突围而出，由公映开始更占据Threads讨论热度，明日更昂然踏入第三周上映。除了收获香港网友海量正评外，本片更将于本周末在加拿大奇幻国际电影节的竞赛环节放映，而电影未放映已收到美国独立发行商高度关注，并争相出价争夺发行权，为小本创意电影打下重大强心针！

300万制作费精密布局

两位导演及一众演员连日留港忙于谢票，亦不忘抽空Mon Post回应观众评论，趁电影即将进入第三周上映，众人先行「赛后检讨」，共同拜读网友的评论，其中凌文龙开心Share其中一个Threads上的评论：「只有300万制作费精密布局完全唔输过所谓过亿嘅制作，剧情会不断牵引你嘅思索，直到最后一秒，依然紧扣心弦！」导演李振杰苦笑回应：「其实我哋呢个故事都死咗过亿个脑细胞啊！」至于杨偲泳（Renci）则留意到另一篇帖文：「以300万制作、四个场景完成拍摄，有限嘅条件之下揾出令人惊喜嘅敍事结构，荒诞而不失悬疑惊栗的一面，是近期最疯狂最搞笑嘅Cult片！」Renci笑着反问：「我哋系咪Cult？我觉得我哋系Cult片嘅Cult Cult哋，我听过个版本系你哋想认真做，但系啲演员演到似Cult片！」小龙和应：「其实系我哋造成㗎嘛！」戏中CP延续爆笑默契本色！

「星麈大师」黄德斌受网友好评

戏中吹水唔抹嘴的「星麈大师」黄德斌大受网友好评，德斌分享帖文：「黄德斌以前觉得佢好严肃，点知喜剧都有一手，系咪《大叔的爱》之后觉醒咗？」他读完留言后笑说：「我痴㗎其实！我都系听导演讲，同埋夹下佢哋（凌文龙、杨偲泳、陈湛文、林子杰）咁样啫！」好拍档小龙则笑指：「其实德斌不嬲都好搞笑！」

郭家禧下次挑战200万

此外，导演李振杰分享另一则帖文：「一套真系好癫嘅戏，不过真系好睇啰，就算成本低，都完全唔失礼，剧本有趣，左右两位观众笑到抽筋，好似神打咁样！」女主角Renci见状则示范神打表情，由戏里的KOL雯猪，到戏外的本尊都充满表演欲！而导演郭家禧则对另一篇帖文最有共鸣：「电影出奇地好睇啊，原来成本只系300万啊，拍出完整而又有笑位的电影，已算是上乘之作！」导演读出留言后也补充「其实真系好辛苦！」作为战友的小龙道出：「其实好多好多朋友都认为我哋呢个300万嘅制作系好有诚意啰！」导演郭家禧反建议：「咁样我依家惊下次要挑战200万㖞！」在旁导演李振杰笑言：「咁样搞要喺演员嘅片酬上面开刀㗎㖞！」本身已经不计条件参演Renci则笑指：「我哋冇得再开（开刀）㗎喇！」

陈湛文晚杀入旺角派「金」蔗水谢票

此外，为公开答谢网友支持，被网友封为片中MVP的「阿金」陈湛文（Peter）连同小灰人，今晩将杀入旺角，大派「金」蔗水，以答谢观众厚爱！网友只需于指定时间重演片中「我哋地球人唔会同外星人屈服」口号，即可由Peter及小灰人送上金蔗水！

