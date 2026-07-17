非份之罪丨「危险游戏」改编金正恩哥哥遇刺案 涉事女彩排8次以为拍整蛊片竟变杀人犯

TVB剧集《非份之罪》昨晚（16日）播出的第四个单元「危险游戏」由年青演员担纲演出，吴伟豪饰演的危家仁（Jarvis）是网台「每周一渣」主理人，以「笑嘅本质系源于不幸」这个歪理为出发点，靠著压榨别人不幸的整蛊片赚取流量。为流量走火入魔的吴伟豪，最后在一场「闭气挑战」直播中丧命，令设计整蛊他的下属「阿Tom」张翼东、「阿Paul」缪家庆以及狂迷「Wendy」胡敏芝最大嫌疑人。

「危险游戏」改编金正男吉隆坡机场遇刺案

「危险游戏」的杀人布局与犯罪手法，正是改编自2017年震惊全球的金正男吉隆坡机场遇刺案，当时北韩最高领袖金正恩同父异母哥哥金正男在机场准备登机前往澳门时，突然遭两名女子接近，其中一人用一块沾有联合国禁用「VX神经毒剂」的布，从后方将金正男的脸部蒙住，整个行刺过程仅耗时 3 至 5 秒，最后金正男送院途中不治。

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涉案女子以为自己在拍摄整蛊节目

两名涉案的印尼籍与越南籍女子已在2019年获释，不过事件最令人感到震惊的事，其中一名越南籍女子曾在韩国的电视节目爆料，指事前一名自称韩国YouTuber邀请她拍摄整蛊节目，更为此彩排7至8次，直到金正男被毒杀身亡前，她都以为自己正在拍节目。该名女子声称被要求练习把沾在手上的果汁或婴儿油，涂抹在别人脸上，并重复了7至8次，直到事发当天，她一直以为自己在拍摄整蛊节目。

涉案女子指派的工作内容和过去一样

她们称当天被指派的工作内容和过去一样，将手上的液体涂抹指定男性的脸上，因此她没有起疑，也依照对方的指示完成任务，整个过程都有录影。但这涉事的越南籍女子没想到，她手上的液体不是婴儿油，而是VX神经毒剂。4名涉案北韩男子已逃逸，北韩亦否认涉入毒杀事件，其后她们与检察部门达成协议，承认较轻的引致他人受伤罪名，判处她入狱3年4个月，刑期从拘捕当日起计算，加上行为良好，获减免刑期。

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