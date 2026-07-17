张颕康大女直资名校小学毕业 麦雅致感动发文：这个家永远支持你

艺人张颕康与太太麦雅致结婚13年，育有大女张雅乔（小豆）及两名儿子，一家五口幸福美满。12岁的小豆今年小学毕业，张颕康近日虽然正忙于拍摄曾志伟主理的悬疑新剧《狩谎》，档期紧凑，但他仍特意抽身与太太一同出席女儿的毕业礼，见证小豆穿上毕业袍的重要时刻。

张颕康见证女儿重要时刻

小豆就读的直资「一条龙」香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，向来深受家长欢迎，每年小一学额争崩头，今年该校更首度诞生状元。毕业礼当日，张颕康与麦雅致一同到场见证，见小豆穿上毕业袍，旋风式长高，亭亭玉立，他们在校园各处留影，其后，麦雅致更分享到影楼拍下的全家福，场面温馨。

麦雅致愿成女儿最安全的靠岸

麦雅致在帖文写下对爱女的真情寄语：「我家小豆小六毕业了！能够陪伴小朋友成长，是我们的福气！虽然成长的道路充满挑战，但是感恩这位小女孩大多数时间都是懂事及贴心，愿我们能继续作你最安全的靠岸，不求完全没风浪，但求你知道这个家永远支持你！」帖文流露满满母爱，获不少网民点赞；据知，小豆亦立志日后成为英文教师，并正努力朝著梦想进发。