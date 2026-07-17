洪欣12岁女儿张晞彤超龄美貌直逼妈妈 五官精致遗传美女基因 乖巧懂事负责安排行程

55岁的「冻龄女神」洪欣近年虽将生活重心转往内地，但仍活跃于社交平台不时分享温馨日常。日前她与幼女张晞彤远赴伦敦旅行，并拍片纪录母女俩在大英博物馆及街头的快乐时光，令人惊喜的是年仅12岁的张晞彤 已经暴风式成长，身高不仅直逼妈妈，精致的五官更是完美遗传了洪欣的美女基因，她举手投足间散发著超越同龄人的早熟气质，让网民纷纷大赞：「真是越大越靓，尽得妈咪真传」，甚至指张晞彤可以原地出道，女承母业

洪欣饼印女儿长得亭亭玉立

洪欣在片中透露这次英伦之旅，由女儿主动担当小导游，一手包办看地图、带路和买票，令洪欣笑言只需「跟著女儿走」便能安心享受旅程。在打扮方面，母女二人亦展现了极高的时尚默契：在伦敦街头，她们特意穿上同款卡其色经典风衣大玩亲子装，英伦风十足；在其他景点，洪欣以简约白色T恤配黑色裤子、外搭蓝黑相间的围巾，而女儿 则穿上灰色波点袖上衣，搭配黑白条纹星形短裙，斜孭一个卡通手袋，虽然她外表长得亭亭玉立，但内里心智还只是位小女孩。随后她们又换上黑色皮褛与学院风服饰，参观哈利波特片场，画面温馨满溢。

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洪欣长子张镐濂在圈中发展

回顾洪欣的演艺生涯，她凭著标致面孔，在 90 年代成为影视圈的当红女星，她的经典作品，最深入民心的莫过于在《原振侠》及《少年五虎》，至今仍为剧迷津津乐道。在感情与家庭方面，洪欣于 2000 年与莫少聪未婚诞下大仔张镐濂，至 2009 年与年轻11岁的内地男星张丹峰结婚，并在 2014 年诞下幼女张晞彤。如今大仔已长大成人并同样踏入演艺圈，她身边又有越大越靓的女儿相伴，一家人生活幸福美满。

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