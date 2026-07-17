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55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云

影视圈
更新时间：17:00 2026-07-17 HKT
发布时间：17:00 2026-07-17 HKT

韩国「氧气美女」、《大长今》55岁女星李英爱，自2009年与年长20岁的企业家郑豪泳结婚后，过著幸福美满的半退休生活。日前，韩国资深作曲家金亨锡在社交平台激罕分享一张与李英爱夫妇及医师聚餐的合照，令这对行事低调的夫妻近况曝光，随即在网上掀起热烈讨论。

李英爱75岁老公郑豪泳零老态

相片中，李英爱身穿白色上衣配花裙，气质依旧优雅。而坐在她身旁的正是其75岁的老公郑豪泳，相中的他头发茂密，而且面色红润，完全不见明显老态，被网民大赞外貌看起来似45岁，惊讶李英爱与郑豪泳的「冻龄能力」，令人羡慕他们的「防腐级」状态。

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李英爱与老公郑豪泳「冻龄力」惊人

李英爱与老公郑豪泳「冻龄力」惊人，或与他们近年过着慢活田园生活有关。据韩国传媒报导，他们当年为了让一对龙凤胎子女多接触大自然，一家四口曾特意移居京畿道杨平的万呎别墅，过著种植香瓜、小番茄的清淡田园生活。向来追求天然健康的李英爱更自创天然护肤品牌，这份由内而外的保养之道，让这对夫妇维持著极致年轻的健康状态。

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郑豪泳曾与女星沈银河有婚约

尽管郑豪泳过去曾与另一女星沈银河有过一段轰动的婚约，甚至盛传当年有「小沈银河」之称的李英爱做第三者多年，婚后亦一度面临外界的流言蜚语，但两人用时间证明了真爱。如今，李英爱不仅与老公恩爱如初，他们年约15岁的龙凤胎女儿也积极参加偶像试镜，对娱乐圈充满兴趣。这家人的幸福美满与超强冻龄基因，确实羡煞旁人。

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