陈康堤度假罕晒性感泳照 沙滩骚逆天长腿劲抢眼

陈奕迅与徐濠萦的爱女陈康堤（Constance）不经不觉已经21岁，愈大愈靓女，更遗传了父亲的音乐天赋，去年正式出道做歌手，先后推出多首个人作品，在乐坛崭露头角；感情方面，自今年4月大方认爱香港网球一哥黄泽林（Coleman）后，愈来愈高调，不时在社交网甜蜜互动放闪。最近，康堤飞到外地度假，向来走型格路线的她，罕有在社交网贴出泳照，旋即吸引大批网民狂派心心，大赞她自信又健康。

康堤大晒逆天长腿

康堤在社交网分享短片，见她身穿一件黑色简约设计的两件头泳衣，皮肤白滑，上身相当性感，并大晒纤腰及一双逆天长腿，十分抢眼。她站在海边，正享受阳光与海滩，更露出灿烂的笑容，散发出满满的少女味。其后，更见她坐电单车的短片，背景疑似在新加坡。

康堤性感自信

康堤自信展露身段，不少网民激赞：「性感得来非常健康」，更有人慨叹：「小时候包包脸的康堤已经长大了。」又指她愈大愈似妈咪徐濠萦：「完美遗传爹哋嘅才华，同妈咪嘅身形」、「好钟意呢种健康性感，唔使刻意暴露都咁靓。」



