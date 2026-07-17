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陈伟霆一家三口度假激罕被捕获 带双保姆照顾儿子 趁老婆行街William做一事

影视圈
更新时间：16:30 2026-07-17 HKT
发布时间：16:30 2026-07-17 HKT

40岁的陈伟霆与内地超模何穗去年10月，二人无预警下在社交平台报喜，宣布已诞下一子并已经结婚，但这对新手父母对家庭生活极为保护，鲜有公开放闪。然而近日有网民在秦皇岛的度假胜地阿那亚「野生捕获」了他们一家三口，享受久违的家庭乐，而且夫妻二人身边未有助手，反而有两名保姆全天候照顾儿子，网民纷纷赞他们模范父母。

陈伟霆老婆何穗高瘦身材成亮点

网民分享的照片中，何穗产后状态极佳，超模身材展露无遗。在阳光与海滩的映衬下，她以一身全黑的休闲装扮示人，上身穿著一件简约的黑色平口背心，下身搭配同色系的宽松长裤及人字拖，既舒适又不失时尚感。一头乌黑长发随意披散，配上太阳眼镜，即使是简单的衣著，依然难掩其出众的气质，高瘦的身材，很快已经被网民认出，不停被集邮。何穗在海滩上与儿子温馨互动，而身旁则有两名保姆贴身照顾，其中一名保姆负责推著婴儿车，另一名则在旁协助，阵仗十足，可见夫妻二人对儿子的宠爱与重视。

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陈伟霆放假不忘健身操肌 

与此同时，陈伟霆则选择在室内场馆享受运动时光，他有著一头抢眼的金色短发，身穿米白色无袖运动上衣及黑色短裤，大骚结实臂肌，男人味十足。无论是在健身房举重，还是在乒乓球桌上打波，都显得活力充沛。事实上，何穗这次一家现身得来不易，她早前在接受杂志访问时曾透露，产后身体响起警号，她在坐月结束后前往医院复诊，却惊觉子宫内仍有瘀血积存，必须进行第二次手术清除。何穗坦言得悉消息的当下，让她「体会到从未有过的脆弱」，身心都承受著巨大压力。如今看到她与老公陈伟霆及儿子在阳光下共享天伦，粉丝纷纷送上祝福。

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