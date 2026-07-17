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爱回家之开心速递丨「潮伟」今晚回归 等齐人迎结局？ 袁文杰与「熊尚善」滕丽名合体放闪

影视圈
更新时间：15:30 2026-07-17 HKT
发布时间：15:30 2026-07-17 HKT

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》即将迎来大结局，令一众忠实观众最惊喜的，莫过于今晚（17日）播出的第2853集「零零七的终极任务」中，「潮伟」袁文杰终于回归剧组，似乎暗示将留到大结局！剧迷期待已久的「最佳CP」再次合体，潮伟除了以型爆特务Look示人，更会与「熊尚善」滕丽名上演极度冧猪的「肉麻锡手手」放闪场面。剧情讲述自称被特务学校解雇的潮伟主动帮金城安（周嘉洛饰）送货，却遇上货车堕海等连环「童话式意外」，安仔不但会著「玻璃波鞋」狂跳劲舞，更会与妈咪熊尚善上演爆笑十足的「母子壁咚」，连串疯狂剧情绝对吸睛！

「潮伟」已暂别《爱·回家》半年

其实「潮伟」上次在《爱·回家》露面已是半年前的事。当时他的特务身分再次成为剧情焦点，为了对付危险人物而被迫重出江湖，甚至需要隐姓埋名与熊尚善面临长达10年的分离。虽然两人的告别充满无奈与挣扎，但当时潮伟为了见熊尚善一面，更破天荒安排了与他「撞样」的邢慧敏乔装成女版潮伟现身，这段充满洋葱的特务虐恋一直令不少观众念念不忘，期盼他早日完成任务归来。

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袁文杰去年一帖文惹离巢揣测

自2016年加入TVB以来，袁文杰凭「潮伟」一角成功入屋，但他去年12月突然在IG上载与林凯恩等演员的合照短片，并感性留言：「感谢！我会永远记住片场一班兄弟姊妹」，一度惹来网民强烈揣测他是否离巢。当时拍档滕丽名曾大卖关子，笑称要「睇下网民想唔想佢返嚟」，强调他只是暂时离组做特务。如今临近剧集尾声，潮伟终于重返剧组与熊家团圆，不但打破了离巢传闻，更为《爱·回家》大结局派发了一大定心丸！

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