汤姆贺伦受访宣示主权：Zendaya是我老婆 麦迪文附和答得好 网民尖沙咀睇《奥德赛》遇火警

「蜘蛛侠」汤姆贺伦（Tom Holland）近日再度以玩笑口吻，暗示自己与Zendaya已成婚。汤姆与Zendaya合作演出基斯杜化路兰（Christopher Nolan）执导之新片《奥德赛》，汤姆于片中饰演奥德修斯之子铁拉马库斯，Zendaya则饰演女神雅典娜。汤姆近日与麦迪文（Matt Damon）、安妮夏菲维（Anne Hathaway）及罗拔柏迪臣（Robert Pattinson）等一众演员接受杂志访问，一同回答网民对《奥德赛》最常搜寻之50条问题。当被问到雅典娜是否对奥德修斯怀有爱意时，汤姆不假思索答道：「不，因为她已经是我老婆。」语气自然，麦迪文随即在旁附和，笑指「答得好」。



汤姆首度确认与Zendaya已秘密结婚

事实上，汤姆与Zendaya自2025年1月传出订婚消息以来，「已婚」传闻从未间断。今年3月，Zendaya曾被拍到左手无名指戴上疑似婚戒。汤姆于6月受访时，亦曾以类似口吻暗示二人早已共谐连理。他当时接受《Esquire》杂志专访时，终于首度确认自己与Zendaya已经秘密结婚。事缘网上流传一批AI合成之婚礼照片，声称二人于意大利科莫湖（Lake Como）举行婚礼，并有亲友到贺。汤姆接受访问时提及，其祖母见到相关照片后，一度误以为未获邀出席婚礼而感到失落。当记者追问是否需要向其他亲友澄清照片为伪造时，汤姆沉默片刻后答道：「不用，因为他们当日都有去。」此语一出，即被视为变相证实婚讯。

网民笑指字幕非常刻薄

另外，香港网民分享昨日在尖沙咀iSquare睇《奥德赛》时遇火警，要紧急疏散，刚好画面停留在「来人把这些乞丐赶出去」，不少网民看后啼笑皆非，留言笑指字幕非常刻薄，还搞笑说原来是电影想赶走观众，也有人坦言见到字幕真的忍不住笑出来。发文的网民透露，步出戏院高层时已经闻到大阵烟味，幸好行到低层已经无味。观众沿走火通道疏散至地面后，发现最少有4至5部消防车已经停泊在商场外的街道戒备。

