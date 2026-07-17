非份之罪｜胡敏芝加工上围湿身跳弹床 惊艳童颜晒青春气息 若隐若现弹上弹落劲养眼

TVB剧集《非份之罪》已经播出三星期，在昨晚播出的第四个单元「危险游戏」登场，今次由TVB一代年青演员担纲演出，吴伟豪饰演的危家仁（Jarvis）是网台「每周一渣」主理人，以「笑嘅本质系源于不幸」这个歪理为出发点，靠著压榨别人不幸的整蛊片赚取流量。为流量走火入魔的吴伟豪，最后在一场「闭气挑战」直播中丧命，令设计整蛊他的下属「阿Tom」张翼东、「阿Paul」缪家庆以及狂迷「Wendy」胡敏芝最大嫌疑人。

胡敏芝为吴伟豪瞓身去到尽

在「危险游戏」亮点是为了赢取吴伟豪的爱，「恋爱脑」的胡敏芝瞓身去到尽，做多事情都冇底线，就算犠牲色相都不介意。胡敏芝除了着白恤衫「湿身跳弹床」，连「薄如蝉丝的喱士内衣」也肯著出镜。胡敏芝近期曾多次在节目和剧集中以泳装示人，其火辣身材和敬业态度引起不少网民关注。

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胡敏芝搏尽演出成功吸获网民关注

备受力捧TVB的小花胡敏芝（Karen）先后在真人骚《野外步出3》和旅游节目《旅行最紧要近》展示泳衣造型，不过在《非份之罪》上，胡敏芝首次在剧集泳衣演出，为了剧情在镜头前湿身跳弹床，弹上弹落十分养眼，引起不少网民关注。 胡敏芝今次不但「戴假胸」演出，还为了三点式泳衣场口「禁食」：「虽然之前拍综艺都试过着泳衣，但今次系第一次拍Drama着，加上现场好多人，真系有啲紧张，因为呢场系食完晚饭先拍，𠮶时冇点食嘢，因为惊食完会有肚腩。」胡敏芝搏尽的演出成功吸获网民关注，有人笑指拍摄时24岁的胡敏芝望落只有14、15岁，并纷纷以阿妹称呼她：「Karen真系好正，迟啲《三代同糖》日日有得睇，好期待」、「好似啱啱考完DSE咁」、「好似14、15岁。」

胡敏芝学霸出身精通粤语英语普通话韩语

胡敏芝毕业于香港中文大学新闻及传理系，精通粤语、英语、普通话并略懂韩语。2021年她报考无线电视艺员训练班正式入行，随后加入J2台成为「J2ers」之一，主持过《荷兰Pop Guide》、《旅行最紧要近》等多个外景节目，更曾远赴荷兰红灯区亲身体验及访问性工作者，其大胆又贴地的作风火速赢得网民青睐。其后在《旅行最紧要近》与农夫（陆永、C君）合作，更尽显其急才与搞笑功力。胡敏芝在2025年播出的剧集《麻雀乐团》饰演谭俊彦的妹妹「程晴」，凭借一场极具感染力的爆发哭戏成功抢镜，被网民狂赞并封为「新一代御用细妹」。虽然星途越来越顺，但胡敏芝在现实生活中依然保持极度贴地的作风，她曾被拍到不用开工会搭港铁出入，更会利用空余时间兼职做英文补习老师赚外快，堪称圈中罕见的「新一代悭妹」。

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