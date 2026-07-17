功夫女足丨制作特辑派彩蛋 经典电影场口重现掀回忆杀 周星驰亲自演绎无厘头风格魅力不减

由周星驰执导的最新力作《功夫女足》自2026年7月11日在内地上映以来，虽然评价却呈现极度两极化，不过无损票房成绩，上映短短6日票房已经突破9亿人民币，连日来周星驰率领一众演到内地巡回谢票，有观众直言被电影中简单的快乐打动、纯真、好笑、回归喜剧本心。周星驰坦言：「你们的支持就是我们的动力。」与此同时，电影已定档于8月13日在香港及澳门地区同步上映。

《功夫女足》情怀特辑掀集体回忆

近日《功夫女足》剧组公开了一段「童年老朋友」情怀特辑，影片集结张小斐、迪丽热巴、张艺兴、刘嘉玲等一众巨星，特辑中众人纷纷化身「星迷」，分享周星驰电影对他们成长的深刻影响，更重现《食神》、《喜剧之王》、《长江7号》等多个经典场面一来就播出片段，瞬间点燃影迷的集体回忆。

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张小斐坦言从小看著周星驰电影长大

在「童年老朋友」特辑上，女角之一的张小斐坦言：「我们从小看著周星驰导演的电影长大。」另一女角迪丽热巴表示小时候会「循环播放」星爷的电影，即使现在重看《喜剧之王》仍有不一样的体会。张艺兴则坦言星爷的电影在自己心中种下了一颗种子。而演员许君聪更激动表示，入行二十多年，能与童年偶像合作，终于「圆梦了」。从幕后花絮可见，满头白发的星爷亲自在片场指导，从演员的步法、表情到动作的「律动感」，无不亲力亲为，其标志性的「无厘头」风格让片场笑声不断。过往周星驰的电影缔造了不少经典场口，今次《功夫女足》亦巧妙地将周星驰的经典元素「升华」并融入新作。预告中可见从《食神》中的七大武器之首的「折凳」、「爆浆濑尿牛丸」、《喜剧之王》里尹天仇对著大海高喊「努力！奋斗！」、那本不离手的《演员的自我修养》以及《少林足球》经典的舞蹈场面，轻功水上飘、天外飞仙，甚至安排了人气跳舞女团 Avantgardey 跳出《少林足球》的魔性舞步，都会以全新手法重新展示。

最大彩蛋莫过于刘嘉玲的友情客串

特辑的最大彩蛋莫过于刘嘉玲的友情客串。她与周星驰曾于30年前合作《大内密探零零发》，两心相隔多年重聚，刘嘉玲笑言：「我觉得他除了头发白了一点之外，其他都一样。」两人更在片场亲密合照，重现当年「你肚子饿不饿？我煮碗面给你吃」的经典对白，温馨互动让影迷感动不已。联合导演之一的林子聪在特辑中认为，将同一个经典笑料以现代的拍摄手法重新演绎一次，反而能碰撞出许多新火花，这是一次全新的展示：「这些不算致敬了，是升华！」而这份「升华」在迪丽热巴身上展露无遗。迪丽热巴将在球场上施展当年林子聪在《少林足球》中的招牌绝技「轻功水上飘」，因这次迪丽热巴的腾空高度更高、出来的气势更加凌厉，剧组索性将这招直接升级，去到《大内密探零零发》的神功级别「天外飞仙」，林子聪大赞：「青出于蓝，完全不同，这次高级很多。」

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