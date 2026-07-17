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钟雨璇生擒卖假波鞋骗徒被质疑搏出位 否认自导自演摆上网：畀陌生人偷拍

影视圈
更新时间：12:05 2026-07-17 HKT
发布时间：12:05 2026-07-17 HKT

在娱乐圈以「打不死」见称的歌手钟雨璇（前名 苏慧恩、艺名 O3）近日因为在港铁旺角站扮卖家生擒卖假波鞋骗徒，成功为朋友即场取回1600元。钟雨璇扮卖家的影片在网上疯传，成为「正义女神」的钟雨璇身份曝光后，获大量网民称赞，事后她曾在IG留言：「今日真系大快人心，成功击败诈骗集团。」

钟雨璇否认揾人拍片摆上网

「一夜爆红」的钟雨璇接受传媒访问时，直言痛恨诈骗骗徒，誓要「捉得一个得一个」，不过有网民质疑：「条女搞一大轮，揾人喺背后拍片， 就系为咗自己搏出位。」但很快网民为钟雨璇澄清：「附近的人，附近嘅影。」、「是否打烂了你饭碗？骗子先生？」钟雨璇再度在社交平台出PO：「我没有揾人拍片send放上网或者畀记者。」

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钟雨璇强调在不知情下被偷拍

钟雨璇昨晚（16日）在社交平台为被质疑一事再度出PO：「希望大家唔好误会！ 我没有揾人拍片send上网或者畀记者，我真系在不知情的情况下，畀陌生人偷拍嘅。我拍完个罪犯之后，立即已经delete咗片段，我话畀次机会佢！因为我好赶时间！我已经年纪唔细，冇咗细细𠮶好想有名气嘅意念，两年都系为咗糊口，做吓主持唱吓歌！#希望身边嘅人唔好问一啲咁奇怪嘅问题 #我嘅目标只系要帮个朋友拎返啲钱。」钟雨璇的留言获不少人支持，有人说：「就算拍都好正常。出咗事，港铁唔一定协助，开cam影晒大家有保障。」、「咪咁怕事，敢于做正确的事情是作为人的基本，与年纪无关。」、「你都冇做错事，唔使咁惊。」、「你系受害者，你都系叫啲人小心啲呢条友。」

钟雨璇身份被网民认出

事缘昨日网上疯传一段影片，一名男子怀疑售卖假货，在旺角港铁站交收时被当场揭穿。片中所见，有一名女子死扯著一名男子的背囊不放，并用普通话严厉喝斥对方：「不行，你不能走！这个人卖假波鞋，还有网上骗案！」她又指控该男子售卖假货后随即失联，要求对方即时退还约1,600元，最终成功吓退骗徒，逼使对方即场全数退回1600元的骗款。而这名女子的身份被网民认出，原来是曾参选港姐、2012年获工展小姐冠军、创作女歌手、模特儿兼演员，目前亦是女团 Riva 的成员之一的钟雨璇。

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