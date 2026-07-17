吴启洋首认P1X3L「Freeze咗」 澄清唔算正式解散共识各自发展 盼未来新舞台再合体

成军5年半的人气男团P1X3L的三位成员吴启洋（Phoebus）、欧镇灏（George）、叶振弘（Marco）月初在毫无预警下透过社交平台宣布解散，公司MakerVille的官网，艺人名单一栏已找不到P1X3L，但男艺人名单仍可见到Phoebus及George的名字及相片，唯Marco没有在艺人栏内。昨晚「行单」后的Phoebus首现身，出席ViuTV直播节目《8点直乐VIURIETY》录影。

吴启洋率先感谢粉丝

Phoebus受访时率先感谢粉丝PUZZLES与三位成员各自的支持者，坦言在大家支持下才能成就P1X3L，希望趁今日机会向外界道谢，但婉转地表示组合为冻结状态：「P1X3L而家系Freeze咗，我哋专注个人发展，未来讲唔定，希望可以喺新舞台上一齐演出。」

P1X3L三子关系好好

他表示以三人在《来生不》MV里的同框机会作为纪念：「下次同框未知几时，但唔算正式解散。」传出P1X3L解散同时，Marco亦在MakerVille上被除名，问及公司与Marco续约问题，Phoebus直言不知情：「要问返Marco会好啲，我冇呢方面消息。我哋三个人关系好好，工作上会揾其他方法合作。（共同决定？）我哋有共识各自发展，事前有沟通咗先。（主动或被动达到结果？）我哋三个主动去了解，大家都大个，支持对方嘅决定。（Marco有工作？）知道佢前排有Job，佢钟意音乐嘅，会翻唱cover、喺IG都有唱歌。」

吴启洋珍惜三子相处时光

P1X3L三位成员暂时在《来生不》里最后同框，Phoebus多次强调珍惜三人的相处时光，但补充指：「呢几年长大好多，以前都觉得好唔同，我好珍惜大家相处嘅时间。唔系最后一次同框，将会再有机会。我哋有倾偈、仲系friend，上个礼拜先出嚟一齐玩。」自己目前决定要专心面对工作，推出个人音乐作品及准备即将开拍的剧集。

邱士缙拍片跌电话

今日未有机会演唱个人新歌《来生不》，表示节目内容由公司安排未感失望，早此已在校园活动上演唱，8月8日亦将于商场活动再唱live。配合新歌宣传期间，Phoebus亦请来MIRROR师兄邱士缙（Stanley）合作拍片，一齐揸电单车展示男子气概，原来Stanley跌电话一事亦在拍摄当日发生：「佢喺拍完返去𠮶程飞甩咗部电话，我都觉得欠佢一个人情，咁啱拍第二个节目抽中有钱，直接封返现金畀佢。」更透露妈妈亦试过坐他电单车后座，虽然自己买车先斩后奏，母亲亦一路担心揸电单车安全问题，但Phoebus自言大个仔会懂得注意。

