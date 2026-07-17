李彩华自揭有个「唔听电话List」追求者一律拒接 踢爆保锜口花花攻势失效：佢Waiting List排队等入围

李彩华（Rain）、曾比特（Mike）、吴启洋（Phoebus）、葛绰瑶及钟卓颖等昨晚出席ViuTV直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，周四以音乐为主题的各个环节中，先由曾比特与罗子熙合唱《夏日之子》、李彩华则与Pony蔡宝欣合唱《Summer of Love》，Rain及后与小鲜肉同组玩游戏，以巨型胶硾敲一众男歌手头壳，全程风姿绰约。在问答环节中，一众后辈女艺员非常好奇Rain的冻龄保养秘密，她则透露靠不停做运动、普拉提及高温瑜珈等：「运动真系唔可以停！先可以瘦、靓同皮肤好！出完汗嘅感觉好正！」曾比特亦卖口乖大赞Rain年轻得似「00后」毫无分别。

李彩华恨与曾比特合作

李彩华与曾比特接受访问时，表示今日录影为首次正式同场，此前Rain曾现场欣赏Mike演唱，大赞唱歌好听之余身材好，是心目中合格的小鲜肉！Rain今日在节目开金口唱歌，透露已在拍摄《Chill Club》时亮相ViuTV，直播则为第一次，并有意推出新歌延续于乐坛发展：「依家收紧歌，目标想出两首先。」

曾比特致电会即听

至于会否想与作为唱作人的曾比特合作？Rain则大感兴趣：「佢头先讲惨情、心痛嘅歌，啱晒我标准！我最啱Emo到爆！」Mike则怕丑回应会努力尝试为Rain作歌，而自己今年出碟目标亦暂时完成一半进度：「《你所打的号码暂时未能接通》系第三首，暂时录起咗五首。」将继续朝目标进发，并指歌路会回归出道初期时属于自己的风格。李彩华则惊讶曾比特改歌名的才能，笑言：「我成日都畀人话我唔听电话，特别系追求紧我𠮶啲咁我有个list一律唔听！（如曾比特打给你？）佢打我会听嘅！」更即场与曾比特互相追踪社交媒体，似乎首次碰面已甚合眼缘。

李彩华踢爆保锜口花花排队等入Waiting List

早前李彩华为ERROR成员保锜拍摄MV饰演霸气有型的女主角，透露二人有共同朋友、已认识一段时日，笑指为他演出MV的人情需要还，正在考虑讨回的方法，更踢爆保锜经常卖口乖：「佢成日赞我好靓、脚又好长，讲到我心花怒放！佢好多嘢讲，都唔知佢系咪对住个个都系咁，系咪平时口花花！」更透露保锜亦位居小鲜肉行列之中：「佢一早排紧队，但系有排都未到佢啦！佢知自己喺Waiting List上面！」