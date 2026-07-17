Cloud云浩影新歌MV揾黄溢濠全因够Charm 高温下赤柱街头共舞大汗淋漓

Cloud云浩影推出新歌《我想和你虚度光阴》，曲风清新轻快，MV导演想到赤柱拍外景，男女主角在街头偶遇一舞定情的浪漫画面，庆幸拍摄当日除了早上洒过一阵雨，整个MV总算在晴朗的天气下完成，但高温的夏日，Cloud和MV男主角黄溢濠还要在大街上翩翩起舞，镜头前画面浪漫甜蜜，镜头后两个却热到大汗淋漓，Cloud更染了一头亚麻子发色。

黄溢濠笑容好睇

Cloud的新歌《我想和你虚度光阴》，作曲有Hans陈思翰、袁景翔、王璠，填词陈咏谦，编曲和监制是和Cloud合作无间的苏道哲，「呢首歌俾人一个好开心嘅感觉，好自在好自由，所以想藉住呢个MV去排吓舞、郁多啲，同埋构思呢个MV嘅时候我觉得要有一个男主角，有啲LaLa Land嘅感觉，要揾个男主角有啲型、又几靓仔、有啲Charm、笑起上嚟好好睇嘅男仔，所以揾咗黄溢濠。」黄溢濠分享当日被邀请的趣事，「当时我哋好random咁撞到，佢第一句就问我你识唔识跳舞？我话我唔识，但我可以学，可以好快学到，跟住佢就：嗯！咁我谂吓先啦！」Cloud接著说：「我真系咁讲嘅，因为佢好认真咁问我要跳到咩程度，好上心，好认真咁对待呢件事，我就话唔使练好多㗎咋，但我哋都练咗好多堂。」

云浩影首为MV排舞五日

Cloud坦言入行以来，从未试过为一个MV，到排舞室排舞，前前后后上了五天跳舞堂，她说：「溢濠系一个超认真同埋好谨慎嘅人，我上第一堂跳舞堂，当时刚刚揾佢，佢已经主动问我可唔可以嚟睇？后来我见到佢个样好担忧，我冇见过佢咁担心。」演而优质导，但对于跳舞，黄溢濠坦言与舞蹈这回事有一段距离。「到后来睇完Cloud跳舞，觉得都可以handle到，所以冇之前咁大嘅顾虑，同埋睇到系练得到嘅嘢，唔系要我个头喺度转，加上因为个MV有跳舞，所以我好想接，头先都讲我系唔识跳舞，但我就系想学吓。」

黄溢濠高温下坚持拍十多次

到正式拍摄二人共舞的画面，每一次完成拍摄，两人都会主动睇playback（拍摄回放），希望在动作和表情上加以改进，尽力做到最好，即使每拍完一take，两个都要不断抹汗补妆，但仍坚持拍了十多次，非常专业。问到有冇机会可以现场欣赏到二人共舞，Cloud说：「会唔会Live？嗯！我觉得好难，因为要揾番个男主角。」但身旁的黄溢濠马上说：「我可以呀，睇吓个歌手会唔会邀请我啰！」