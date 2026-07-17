叶振棠个唱嘉宾龙婷兴奋再合作 预告点击率300万神级合唱歌再现 刘可感激获前辈开解

叶振棠将于下星期一及二(20及21日)一连两晚，假座尖沙咀文化中心音乐厅举行《棠哥•歌缘续心中情演唱会》，特别嘉宾为龙婷和刘可。日前他们三人到band 房为演出彩排，棠哥说虽然今次歌单上大部分歌曲已唱至滚瓜烂熟，但他仍然会以演绎新歌的方式去排练，这样才能审视这些歌曲是否仍有改进空间。

龙婷预告合唱《笑傲江湖》兼神秘新歌

龙婷兴奋说：「今日同棠哥彩排，好开心又可以做棠哥演唱会嘉宾，今次仲系做两晚添。棠哥识唱好多歌，我喺隔离睇佢彩排，佢排嘅所有歌都唱得好好听，可以学到好多用声同运气嘅技巧，呢啲近距离跟前辈学习嘅机会好难得，唔系成日会有。今次有机会再同堂哥唱《笑傲江湖》，上次同佢合唱呢首歌系2021年，呢个合唱版本嘅点击率好高，有成300几万。今次又有机会同佢一齐合唱，我哋仲有另一首合唱歌，不过呢一刻唔开估住，等大家去到现场就会知道首系乜嘢歌。」

刘可忆与叶振棠结缘于大会堂演出

刘可也和棠哥合作了数次，他忆述说；「我同棠哥嘅缘份系源于他多年前嘅一次大会堂演出，那次我是和他合唱《谁为正邪定分界》，之前我唔知应该用咩方法去处理呢首歌，当其时棠哥见我好惆怅，佢走过来同我讲按照之前嘅演绎方式就已经OK，唔好俾太大压力自己，之后棠哥又同我讲咗好多关于呢首歌嘅故事，同埋好多佢做live时候嘅心得，令到我学到好多。自此之后，我同棠哥好似结下咗不解之缘，2024年香港红馆演唱会，我都非常之荣幸可以作为演唱会嘉宾，同棠哥喺一个更大嘅舞台上边再次演绎呢首《谁为正邪定分界》，而下个星期一连两晚喺文化中心又有机会唱呢首歌，希望大家到时享受我哋嘅演出。」

