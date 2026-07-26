香港小姐2026丨黑马佳丽12号汤家琳城大校花底细曝光 172cm长腿抢镜 无惧泳装露疤痕

TVB选美盛事《2026香港小姐竞选》决赛将于8月30日举行，大会主题为「敢 · 至完美」。12位候选佳丽正积极备战，名单包括1号袁丝珩（Bernice）、2号李泽欣（Scarlett）、3号李澄晴（Chorie）、4号谭雅文（Tiffany）、5号魏欣（Etherine）、6号卢蔚晴（Jasmine）、7号杨媛媛（Vera）、8号邓匡闵（Ada）、9号周芳姿（Gracia）、10号陈梓颖（Cecilia）、11号颜懿菲（Agnes）以及12号汤家琳（Caris）。其中27岁的12号佳丽汤家琳被网民视为黑马，她身高172cm、体重52.2kg，凭修长美腿备受关注。她毕业于香港城市大学工商管理系，现职会计师，热爱书法、画画、游泳与网球，期望透过参选鼓励女性勇敢追梦。

香港小姐2026丨12号汤家琳跳舞似「机械人」

虽然汤家琳具备高学历与亮眼外型，但跳舞却是其弱项。早前在官方宣传片中大跳「手势舞」时，因动作生硬被网民戏称为「机械人」。面对外界调侃，她展现出开朗性格，大方自嘲不介意献丑，更幽默地自封为今届港姐的「搞笑担当」。她坦言视师姐麦美恩为学习榜样，期望以真性情及转数快赢得观众喜爱，而非单纯塑造完美的女神形象。

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香港小姐2026丨12号汤家琳腰间有疤

在湖南外景拍摄的泳装环节中，汤家琳展现健康曲线美，但腰间被发现有明显红印。她亲自解释这是年初感染成人水痘后留下的疤痕，目前正积极接受药物及激光治疗。面对外观上的瑕疵，她坦言已克服短暂的容貌焦虑，接受不完美的自己。她强调香港小姐评选著重整体表现，承诺在接下来的训练中加倍努力，力求在问答环节及临场发挥上取得满分。

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香港小姐2026丨12号汤家琳获封「收纳达人」

本届港姐竞选增设幕后真人骚环节，节目组联同师姐冯盈盈对佳丽房间进行突击搜查。曾透露自己属于随性「P」型人格的汤家琳，在行李箱开箱环节中展现出极大反差。其行李箱内的衣物、护肤品及饰物均以不同尺寸的独立包装袋整齐分类，意外获封「收纳达人」。这种台上高贵、台下心思细密的特质，展现了她的真实个性与生活气息，成功为节目带来话题及讨论度。

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