香港小姐2026｜3号李澄晴硕士学霸拥K-Pop跳唱实力 英国留学回港圆梦 视佘诗曼为目标

《2026年度香港小姐竞选》决赛将于8月30日隆重举行，本届大会以「敢 · 至完美」为主题。经过严格的两轮面试后，12位候选佳丽已顺利诞生，入围决赛名单包括1号袁丝珩、2号李泽欣、3号李澄晴、4号谭雅文、5号魏欣、6号卢蔚晴、7号杨媛媛、8号邓匡闵、9号周芳姿、10号陈梓颖、11号颜懿菲以及12号汤家琳。其中，3号佳丽李澄晴凭借其硕士学历和出众的才艺，成为备受瞩目的焦点之一。李澄晴自小深受电视台文化薰陶，参选港姐是她一直以来的梦想，在家人不断的鼓励下，她决定把握机会，勇敢追梦。

李澄晴自小有选美梦

现年25岁的李澄晴身高165厘米、体重48.2公斤，拥有32、23、34.5的匀称身段，是一位名副其实的内外兼备学霸。她于英国完成时装采购学士学位后，听从父母建议回港，于香港理工大学攻读供应链管理硕士课程。李澄晴在接受访问时透露，小时候已是《香港小姐竞选》的忠实观众，更笑言在六、七岁时曾偷偷穿上妈妈的高跟鞋，模仿佳丽在家中行走，从小就埋下了参选的种子。这次参选，她希望能珍惜每次站上舞台的机会，透过音乐与肢体真实地表达自己，与观众产生共鸣。

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李澄晴多才多艺 热爱K-Pop文化

除了学历出众，李澄晴亦多才多艺，精通钢琴与流行舞，尤其热爱K-Pop文化，最喜爱的组合是BIGBANG和BLACKPINK。她不仅曾在英国观看BLACKPINK的演唱会，更练习过成员Jennie的个人单曲舞蹈，跳唱实力不容小觑。谈及偶像，李澄晴表示最欣赏的艺人是视后佘诗曼，期望将来有机会与她合作。面对接下来的挑战，李澄晴坦言对问答环节感到些许紧张，但会努力装备自己，以最佳状态应对，期望在决赛舞台上展现「敢 · 至完美」的自信风采。

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