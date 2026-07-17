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蒋怡与翁狄森13岁女儿近照曝光 翁容天使甜笑神复制父母基因 星级辣妈一句话彰显母爱

影视圈
更新时间：13:00 2026-07-17 HKT
发布时间：13:00 2026-07-17 HKT

49岁的星级靓妈蒋怡与著名珠宝设计师老公翁狄森结婚13年，家庭生活幸福美满。近日他们的女儿翁容迎来13岁生日，蒋怡在社交平台上分享了一家三口温馨庆生的合照，并感性留言「Please don't grow up so fast, baby 」（宝贝不要大得太快），流露出对女儿长大的不舍之情。照片中，一家人其乐融融，画面温馨。翁容位于照片正中央，她留著一头清爽的短发，配上可爱的浏海，对著镜头露出灿烂的笑容，显得格外甜美。她身穿简约的粉色上衣外搭一件浅色外套，打扮青春可人，而妈妈蒋怡则依偎在老公身旁，散发著知性优雅的气质，完全看不出即将年届半百。

蒋怡与翁狄森为饼印女儿庆生

照片一出，网民除了纷纷送上生日祝福外，更将焦点落在了这一家人的超强基因上。蒋怡保养得宜，皮肤紧致光滑，神采飞扬，岁月仿佛没有在她脸上留下任何痕迹，网民封她为「冻龄女神」，而女儿翁容的长相也成为讨论热点，不少网民认为翁容的单眼皮、甜美笑容和脸型轮廓与爸爸翁狄森犹如饼印。同时她的一双眼睛又隐约看到妈妈蒋怡的影子，集合了父母的优点，网民纷纷惊叹基因强大。

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蒋怡曾赴伦敦蓝带厨艺学院学厨

蒋怡「入得厨房，出得厅堂」的形象深入民心，她由模特儿出道，拥有178cm的高䠷身材，其后转战影视圈，在多部作品中均有亮眼表现，包括在台剧《篮球火》中饰演李赢，《泡沫之夏》中饰演薇安，近作有ViuTV剧集《IT狗2.0》演出 Lisa一角等，都给观众留下了深刻印象。然而在事业高峰期，她选择为爱回归家庭，并发掘了自己对厨艺的热情，远赴伦敦在著名的蓝带厨艺学院学习，最终以优异成绩考获最高荣誉文凭，成功转型为星级厨师，并主持多个美食节目。 

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