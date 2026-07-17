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钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」

影视圈
更新时间：10:00 2026-07-17 HKT
发布时间：10:00 2026-07-17 HKT

「百亿富三代」钟培生（Derek）今年3月向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功，并在其浅水湾大宅以电影级规格打造《进击的巨人》场景求婚，哄动全城。庄雅婷婚后孕味甚浓，屡被质疑是奉子成婚；直到日前钟培生占地逾2万呎的巨型卡牌基地开幕，庄雅婷挺巨肚现身，钟培生终默认将为人父，更豪言希望「生够6个」！昨日（16日）更有消息指，庄雅婷已诞下百亿千金，不过钟培生未有正面回应传言。钟培生早前曾接受网上节目《巴打围炉》访问，曾谈及生儿育女大计，再次分享希望生六名子女，如今似乎已达成六分一目标。

钟培生DM退选港姐庄雅婷发展成恋情

钟培生日前接受网上节目《巴打围炉》访问，罕有大谈婚姻生活，更首度公开与老婆庄雅婷的相识经过，原来全因钟培生的「港姐情意结」！

钟培生在节目中自爆，自己从小已是「香港小姐选举」的忠实拥趸，可谓「届届都会睇」，更一直有个习惯，就是会亲自私讯（DM）心水佳丽留言加油打气。而去年（2025年），庄雅婷曾参加香港小姐面试，惟后来因不堪受压而选择退选。

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庄雅婷未成年时已主动搭讪钟培生

当时一直有留意赛况的钟培生，一如以往地主动DM留言为庄雅婷打气，没想到这一举动竟带来意外惊喜！钟培生笑言，当他私讯对方时，才翻查到原来女方早在16、17岁时，已经主动DM撩他倾偈搭讪，更视他为偶像，「我要爆佢一个秘密，其实佢系我Fans。」透露老婆未成年时已看过他的影片，后来两人因港姐选举重新联络，这段由网络萌芽的缘份最终开花结果。

钟培生力赞庄雅婷猛料学历

除了外貌出众，钟培生更大赞庄雅婷的超强学历背景，直言对方是名副其实的「超级学霸」。现年25岁的庄雅婷当年放弃英国名牌大学录取，选择入读北京大学双学位（政府管理学院及光华管理学院），其后再于香港大学攻读硕士，目前更正攻读清华大学马克思主义学院博士学位。拥有如此显赫的学历与高颜值，难怪深得钟培生欢心。

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钟培生赞老婆是一百分贤内助

钟培生对庄雅婷赞不绝口，坦言老婆对他的事业给予极大支持。他分享了多个老婆的贴心举动，在访问中连声大赞老婆「真系好好」，表示：「佢试过连觉都唔瞓，煮嘢畀我食。」 更令他感动的是，庄雅婷极度体谅他的工作，曾在他的公司静静等候他三小时，后来得知老婆没有主动通知员工找他，他也表示心疼。

提到自己性格，钟培生毫不避忌地展露其「大男人」一面，更自爆有「双重标准」，分享过往与外国女生交往的经验，指一名于哈佛读医科的女友，来香港找他，「见家长」时只顾按手机，令他相当不满，他分享：「我食饭可以揿电话，但你唔得啰！」 虽然语出惊人，但他急急为自己平反，强调自己其实不是「大男人」。而他透露，与庄雅婷拍拖至今从未吵过架，婚后为了答谢老婆的付出，钟培生更豪爽地买了一架车送给庄雅婷，尽显「宠妻狂魔」本色。

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钟培生传宗接代态度强硬爆惊人金句

谈到婚后最受关注的生育话题，钟培生重申自己想建立大家庭，目标是「生五女一子」。不过，当提到老婆庄雅婷对生6个小孩似乎有所保留、甚至可能只想生一个时，钟培生即时有极大反应，更在镜头前爆出惹火金句：「生一个娶你返嚟做乜X嘢？」此话一出，足见这位百亿富三代对传宗接代的执著，同时引发网民热烈讨论。

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