Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周嘉洛唔舍得「妈妈」滕丽名 孖吴伟豪拍新剧《驱魔速递》 兄弟情再度提升

影视圈
更新时间：22:15 2026-07-16 HKT
发布时间：22:15 2026-07-16 HKT

《爱•回家之开心速递》「终极荣誉粉丝热身战」今日（16日）在铜锣湾街头举行，周嘉洛和吴伟豪到场落力宣传。周嘉洛与吴伟豪经历近10年一起工作，培养出深厚的兄弟情，二人表明，不会因此剧完结而影响感情，因为二人继续拍剧缘份，新剧《驱魔速递》中仍然有交集，感情再度提升，「我们合作了十年，其实我们每一次饰演友好关系，每一次都有不同的突破，事关我们的「爱」会持续的提升，十年来无停过。」

周嘉洛以为汤盈盈拍喊戏

他们表示，面对剧集完结，拍摄最后一集时，仍能忍住不哭。并指出，当时难免会有感触，所以避望对方视线。周嘉洛承认看到现场有演员喊，因此自我提醒「我一定不能哭出来！」更承认自己有少少冷血，也不许自己人前落泪。提到汤盈盈哭到像「猪头」，周嘉洛笑言：「我当时以为汤盈盈在拍喊戏，用上真眼泪相当真实。」而他最舍不得的是剧中的妈妈滕丽名及好友吴伟豪。

周嘉洛、陈滢互相清楚行程

绯闻女友陈滢早前受访时清楚知道周嘉洛已入新剧组，对他的行程相当清楚？周嘉洛笑言：「她这么厉害，知道我的工作行程是好事，有时间便去玩，但我也知道她9月将入剧组，我也很清楚她的行程，哈哈！」他又大赞之前陈滢所写送给JW(王灏儿）生日的「剧本杀」很好玩，不过大家都忙拍剧，短期内并没有机会再玩。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
6小时前
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
影视圈
4小时前
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
00:57
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
社会
6小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
8小时前
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
6小时前
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
影视圈
7小时前
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
影视圈
4小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
3小时前
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
3小时前