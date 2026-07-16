周星驰《功夫女足》疑寸世界杯黑哨惹韩国人抵制 《美人鱼2》一原因尘封8年有望上映？

周星驰相隔多年再次亲自操刀的新片《功夫女足》，已于7月11日在内地全国上映，而香港及澳门地区则定档在8月13日上映。电影《功夫女足》在内地的票房大收，已于今日（16日）突破9亿人民币票房大关，但电影口碑却呈两极反应，更因片中出现韩国队伍，触怒韩国网民闹出风波。而周星驰另一部执导电影《美人鱼2》，传因涉及「劣迹艺人」而拖足8年上映无期，近日有传迎来曙光。

电影《功夫女足》被批特效粗糙

电影《少林足球》的姊妹作《功夫女足》，由人气女星迪丽热巴与张艺兴领衔主演，电影上映未够一星期，已成功制造话题。虽然电影获部分忠实影迷沉浸在「星爷情怀」中，却也有大批观众直指电影特效粗糙，笑点老套且充满AI生硬感。

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周星驰面对批评有感而发

当中内地知名主持林海不留情面，发文痛批《功夫女足》难看，直言「星爷，不欠你了」。面对外界的批评，周星驰日前在宣传活动上罕有表态，坦言最害怕让观众失望，辜负了团队与影迷的期待。除口碑出现争议，《功夫女足》同样因剧情触怒韩国网民。

《功夫女足》疑影射韩国球队

据悉，电影中出现一支名为「梨花队」的海外反派球队，该队伍不仅在场上频耍阴招、犯规，更使出「美人计」诱惑裁判。由于队名疑似暗指韩国知名学府「梨花女子大学」，加上内地媒体报道时，将剧情与2002年世界杯南韩队引发争议的裁判莫雷诺（Byron Moreno）作连结，引起韩国网民不满。

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韩影帝宋康昊拒演黑哨裁判

有传周星驰曾计划邀请韩国影帝宋康昊客串饰演「偏袒南韩队」的黑哨裁判，但对方在了解剧本后果断拒演。对于针对韩国体育界的负面影射，不少韩国观众对周星驰表现反感，在网上痛批周星驰沦落到要靠「煽动反韩情绪」来赚钱，扬言发起全面抵制。

电影《美人鱼2》拍毕8年未上映

此外，周星驰另一部仓底电影《美人鱼2》，近日同样成为话题。《美人鱼2》早于2018年杀青，原订2020年上映，却有传因「劣迹艺人」吴亦凡、罗志祥是主演之一，而遭全面封杀，导致占全片高达三分之一的戏份，必须全数作废。有指周星驰为挽救心血之作，紧急揾喜剧男星艾伦入组救火重拍，并将剧本重写多达十一次，将原本在第一部出现的海洋环保题材，大幅改写为「虫洞计划」的太空科幻片。

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罗志祥澄清冇份演《美人鱼2》

更有消息指《美人鱼2》因为重拍，导致制作成本从3亿飙升至6亿人民币，当年的原班人马邓超与张雨绮确定无缘回归，仅剩「星女郎」林允一人演出。幸运的是，相隔8年《美人鱼2》已顺利取得公映许可证（龙标），传出预计在2028年上映。对于被指是「累街坊」一员的罗志祥，日前在FB出PO澄清：「报告！报告！偶本人并没有演过美人鱼2喔，谢谢媒体朋友的关心」。