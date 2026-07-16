周国贤四场全企位音乐会550飞售罄热气逼人 自弹自唱重现创作「血肉感」

周国贤（Endy）一连四场全企位音乐会《周国贤 Disconnect to… Reconnect Unplugged Live》，昨晚（15日）于新蒲岗Portal正式揭幕。全场五百五十个企位卖到一票不剩，现场企到密密麻麻，热气逼人。Endy一开波便拿着结他自弹自唱，一口气唱足十八首歌，全场气氛由头烧到落尾。

周国贤剧场式音乐会探讨科技人性

音乐会以剧场式表演探讨科技与人性的关系。Endy分享灵感来自对先进时代的反思：若有一日全球停电，人类不能依赖AI及网络，会变成如何？「自己一向对新事物慢半拍，怀念三十年前𠮶种亲手买工具、用汗水创作嘅『血肉感』。」所以今次特意安排部分环节得他一支木结他独唱，重现当年写歌的原始过程，之后乐手逐一加入，象征找到理念相同的同伴。「成个故事构思来自一个未来世代（可能系2098年）嘅人，喺停电下嘅冲击，希望2026年嘅观众睇完有所反思。」

周国贤试水温问开Part2全场尖叫

唱完十八首，歌迷例牌狂嗌Encore，Endy乖乖出场，「今次呢个show系用咗一啲剧场式嘅方式去表演，钟唔钟意先？」全场即时尖叫回应：「钟意！好好睇呀！好feel呀！」见反应热烈，Endy即试水温，「如果可以开part 2就好啦呵！」全场欢呼声四起兼狂嗌：「好！」、「开part 2！」Endy满意点头叫好，然后为歌迷送上惊喜，「跟住落嚟真系今晚最后一首歌！呢首歌我知你哋好想唱，但系应该冇人识跟住一齐唱，因为呢首歌系一首新歌，唔系《瓮中之鳖》呀，呢只歌将会系我今年第三首派台嘅歌，唔识唱就跟住跳就得㗎啦。」

周国贤压轴首唱新歌《仿生觉知》

Endy透露这首压轴新歌是跟久违的拍档小克联手打造，歌名难讲又难记，「叫做《仿生觉知》。」音乐一响起，全场自动波跟着节拍跳动，唱完随即落台，不过全场五百几人仍然未肯放过Endy，继续狂叫Encore近三分钟，终于Endy跟乐队再次返回舞台，歌迷嗌爆喉咙，Endy说：「真系冇准备，唯有唱啲我记到歌词嘅好冇？」随即唱出《14天》，歌迷除了丧叫更全场大合唱，将气氛推至高峰。完场后歌迷一脸满足，似乎准备迎接part 2的来临。

