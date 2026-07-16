钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度

「百亿富三代」钟培生与「最年轻区议员」老婆庄雅婷早前才首度默认怀孕，今日（16日）即有报道指出，庄雅婷已于7月13日顺利诞下一名女儿！对于传出百亿千金出世的喜讯，钟培生随即在IG限时动态表示不作回应，「呢两个星期收到好多大家嘅祝福，呢件喜事唔回应了，希望大家唔好 Focus 喺BB到，再次感谢大家祝福同关心。」钟培生与庄雅婷今年三月于浅水湾大宅举行震撼网民的电影级求婚仪式后，一直被外界猜测是「双喜临门」。如今若消息属实，意味著钟培生早前定下的「五子一女」大家庭生育目标已经正式迈出第一步。

庄雅婷月初挺巨肚现身

回顾七月四日，钟培生为其豪掷重金打造、占地达二万六千呎的全球最大卡牌交易及竞技中心举行开幕典礼时，已正式宣布即将荣升人父。当日，庄雅婷挺着巨肚现身全力支持老公钟培生，得天独厚的庄雅婷虽然腹大便便，但依然手脚纤细、容光焕发。钟培生在合照时更甜蜜亲吻庄雅婷的侧头，两夫妻恩爱满溢，幸福之情表露无遗。

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钟培生希望以生五子一女为终极目标

对于未来的家庭规划与育儿理念，钟培生当时受访时笑言依然以「五子一女」为终极目标，并透露太太庄雅婷目前暂时答应生四个小孩，但他强调「总之要有」。谈及为何对怀孕及小朋友资讯保持神秘，钟培生强调全是为了保护孩子的隐私与安全。他表示自己与庄雅婷已经有极高的曝光率，因此希望将来把是否公开露面及使用社交平台的选择权交给孩子自己决定，展现出开明父亲的一面。

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钟培生大爆与庄雅婷闺房事

除了分享初为人父的喜悦，钟培生亦大爆与庄雅婷的甜蜜闺房事。他甜丝丝地透露太太庄雅婷是个满分好老婆，唯一对他要求严格的就是规定睡前必须吹干头发，庄雅婷甚至会亲自拿著风筒帮他吹头，非常贴心。