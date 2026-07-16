九龙城寨之终章丨胡子彤庙街飞身踢腿背脊挞地搏到尽 谷垣健治控每个细节教路改动作 林峰刘俊谦「观战」马志威开拖

电影《九龙城寨之终章》今晚继续在庙街取景，剧组约7时开始拍摄，拍摄「十二少」胡子彤与对家古惑仔打架的场面，见胡子彤在街上快跑冲埋去跳起再双脚「伸」到对家身上，众人随即跌倒，胡子彤更背脊落地瞓低，不过剧组当然做足安全措施，地上早已准备护垫。

谷垣健治亲自指导

胡子彤拍完一个镜头后即看play back，日籍动作指导谷垣健治上前向他讲解如何能做得更好，他亦细心聆听。

封街拍摄途人摄影遭劝离

今晚依然吸引不少途人围观，剧组昨晚要求途人切勿摄影，今晚虽未有挡镜头，但由于是封街拍摄，正式拍摄时就以入镜为由要求途人离去。

林峰 刘俊谦 黄德斌坐镇大排档 「观战」

林峰、刘俊谦、黄德斌和马志威约于9时许到来加入拍摄，戏份仍是胡子彤和马志威在庙街「开拖」混战的场面，戏中好兄弟林峰和刘俊谦以及「Tiger哥」黄德斌则一脸严肃坐在旁边的大排档「观战」。

