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汤盈盈被爆拍最后一场《爱·回家》哭成「猪头」 单立文重拾音乐工作 古佩玲拒受访疑避谈角色拖累收视

影视圈
更新时间：21:45 2026-07-16 HKT
发布时间：21:45 2026-07-16 HKT

《爱·回家之开心速递》「终极荣誉粉丝热身战」今日（16日）在铜锣湾街头举行，单立文（豹哥）和汤盈盈（盈盈）这对剧集中的CP到场宣传。传媒原本邀请古佩玲接受访问，但守候多时，最终她透过公关表示，不接受访问，怀疑是因为她避谈，网民指她的角色不讨好而拖累收视等问题。

汤盈盈互相告别好感触

汤盈盈被其他演员爆她拍摄最后一集时哭成「猪头」，她解释在最后一天拍摄时吃午餐的时候，同剧演员古佩玲还关心她有什么感触。她说：「我当时觉得自己完全没有感觉，因为那天实在太忙，太多事情要处理了。当拍摄完最后一个镜头，大家开始互相告别，一想到以后不能再和这班工作人员，像以前那样打打闹闹、开玩笑，我真的忍不住了，特别是拍完最后一场，看着大家的眼神时，我眼眶和鼻一下子全红了，眼泪完全忍不住掉下来。」

豹哥指哭是很好的释放

​她又爆单立文也和她一样哭了起来，并透露当天拍摄完收到和豹哥的合照，看到相中的自己和豹哥也很样衰，因为大家都喊到肿了。问到迟些一起看大结局时是否也会忍不住哭出来？豹哥表示，哭是很好的释放。问到是否最舍不得刘丹？他坦言：「当然，九年半积聚了很多画面，要积聚、要沉淀，更要放手。」盈盈表示，大家仍会见面。然而拍了5套长剧的盈盈，也不知道自己还有没有机会再拍摄长剧。

豹哥将与太太在音乐方面努力制作

《爱·回家之开心速递》虽然是豹哥第一套长剧，他没想过自己走入剧组后就出不到这结界，他开心表示，在香港低迷时期，开心熊家人每天咬着牙筋什么也不理，将负面的东西全部抛掉，与香港人开心食餐饭，他坦言：「这是我感到最骄傲的事。」接下来的日子，盈盈将会拍摄一些广告，豹哥则透露，将与太太在音乐方面努力制作，因为早前两公婆也疏懒了，有这个假期可以重拾音乐工作。 


 

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