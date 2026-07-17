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朱韵韵穿细码泳装晒惹火身材 傲人上围兼具白滑美肌 曾传与余文乐拍过拖未获承认地位

影视圈
更新时间：15:00 2026-07-17 HKT
发布时间：15:00 2026-07-17 HKT

38岁的模特儿兼KOL朱韵韵，近年成功转型，在社交平台上坐拥大量粉丝，一举一动备受关注。近日她分享了多张在外国沙滩拍摄的性感照片，瞬间引起网民热议。从照片可见，朱韵韵穿上一件白色薄恤衫，内里的细码比坚尼，令傲人上围若隐若现，配上一条超短的牛仔热裤，将她一身白滑的肌肤和惹火的S形曲线表露无遗。其中几张照片，她更索性坐在水中摆放的沙滩椅上，伸直一双逆天长腿，对著镜头展露自信甜美的笑容，浑身散发著健康性感的魅力。 

朱韵韵与余文乐曾传出绯闻

朱韵韵除了拥有惹火身材外，她最为人熟知的地方，莫过于2016年与余文乐的绯闻。当时因一段余文乐为她庆祝生日的短片流出，令恋情疑似曝光，再加上两人多次被拍到约会，关系一度传得沸沸扬扬。不过当时余文乐对外仅表示「拍拖唔会唔认」，间接否认恋情，让这段关系无疾而终。告别绯闻后，朱韵韵专注事业，但她在2022年自爆，被诊断出患上子宫颈癌前病变第三期，面对突如其来的噩耗，她勇敢接受手术，未料术后竟一度大量出血，更在家中晕倒，幸好及时发现送院，才捡回一命。

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朱韵韵雪卵为未来生育做好准备

经历过生死关头，朱韵韵对人生有了全新的体悟，康复后的她，意识到生命无常，也更坚定了自己想成为一位母亲的梦想。为了不让自己的人生留下遗憾，她毅然决定进行雪卵。在整个过程中，她每日亲自在自己的肚皮上打排卵针，默默承受著身体上的不适，最终她成功取出了17颗健康的卵子，积极规划自己的人生。

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