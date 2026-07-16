沈慧林推出《功夫女足》腕表 周星驰亲身给予设计意见 融入娥眉队会徽

由周星驰执导的电影《功夫女足》，日前于内地盛大上映并掀起热潮，香港亦正式宣布将于8月13日隆重上映。作为该片的赞助商之一，「港产陀飞轮」万希泉创办人兼行政总裁沈慧林，早前亲赴《功夫女足》「心中这团火」主题路演的杭州站与深圳站，与内地观众一同先睹为快。在电影放映后，沈慧林更获邀与周星驰（星爷）合照留念，星爷更热情约定他「香港见」，足见两人合作无间的深厚情谊。

《功夫女足》传递了强大正能量

沈慧林透露，这次是继《美人鱼》及《喜剧之王》后，万希泉第三次推出由周星驰执导的电影主题腕表产品。为了呈现最完美的艺术品，沈慧林早在电影拍摄期间，便专程前往深圳剧组进行探班，并亲自携同腕表样品供星爷过目。向来对作品细节要求极高的星爷，亦在现场给予了许多宝贵的意见，令最终成品完美融入电影灵魂。沈慧林表示：「这次《功夫女足》不仅带来视觉震撼，更传递了强大的正能量。非常荣幸能透过万希泉的陀飞轮工艺，以及充满活力的自动腕表设计，将戏中『娥眉队』那份热血逆袭的拼搏精神转化为可配戴的艺术品，让观众在戏院外，也能随时感受这份永不熄灭的激情。」

《功夫女足》腕表融合足球与中华武术元素

除了在电影内进行商品植入外，万希泉与比高集团合资的公司Bingo Group Memorigin (BGM) Limited（简称BGM），亦强势推出《功夫女足》主题陀飞轮及自动腕表，将电影中的热血精神与设计美学完美融合。腕表采用精密繁复的镂空表盘设计，完美展现陀飞轮机芯运行的律动美感，象征球场上千变万化的战局与球员精准的灵敏度。表盘12时位置镌刻着「娥眉队」的会徽；9时位置的动力储存显示器，巧妙地设计成「镂空足球」造型；3时位置的星辰显示盘，则特别融入了优雅的「中式祥云」雕刻图腾，呼应电影中深厚的中华传统武术底蕴。