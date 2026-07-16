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滕丽名终于得闲陪老公滑雪 吕慧仪提议《爱回家》厂景放机场变打卡点

影视圈
更新时间：21:14 2026-07-16 HKT
发布时间：21:14 2026-07-16 HKT

《爱‧回家之开心速递》「终极荣誉粉丝热身战」（16日）原定在铜锣湾街头举行，单立文、滕丽名、吕慧仪、古佩玲、樊亦敏、林淑敏、林凯恩、陈浚霆、周嘉洛、张景淳、汤盈盈、吴伟豪及何晋乐等，到场与观众玩游戏；由于天雨关系，活动转到天桥上进行，依然吸引了近2百粉丝到场排队等候，各演员为了感谢粉丝支持，除了走到人群中派礼物更与他们合照。

滕丽名建议仿傚《九龙城寨之围城》

滕丽名、吕慧仪被问到，可有收起剧集中的摆设作留念？滕丽名称「不可以」，那是公司财物，道具不可以拿走；也因为《爱回家》厂景大受欢迎，她和吕慧仪提议公司把《爱回家》厂景，像《九龙城寨之围城》一様，置放机场展览，让市民打卡。吕慧仪拍摄最后一集时忍不住哭了，她指自己是眼浅之人，不时哭。滕丽名大爆汤盈盈哭得最厉害，好多幕后人员也冲进厂与她合照。问滕丽名、林淑敏，完剧之后有无机会再斗法？滕丽名表示「不会」，林淑敏则表示「会再合作」。

林淑敏外游陪家人

后续工作方面，滕丽名忙碌，新剧拍摄中，之后又要到马来西亚拍电影，笑言：「今年可以放假，同老公去滑雪，否则我怕因为陪不到老公而被『和离』，哈哈！」吕慧仪可投放更多时间在教育中心上，林淑敏则趁这段时间休息，望9月返回加拿大陪陪家人。

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