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陈诗欣马会会所帮儿子庆祝1岁生日 何依婷、蔡嘉欣好闺密撑场 老公爱驹4战惨败离奇退役

影视圈
更新时间：22:22 2026-07-16 HKT
发布时间：22:22 2026-07-16 HKT

33岁的前TVB小花陈诗欣，自2021年与电竞公司高层兼马主陈尔正结婚后，成功晋身为圈中知名的「富贵人妻」。婚后她逐渐淡出幕前，专心享受少奶奶的惬意生活，不仅经常周游列国、在社交平台大晒名牌手袋，更入住价值3千万的半山豪宅。去年7月诞下儿子Liam后，其生活质素进一步提升。日前陈诗欣为爱儿在跑马地马会会所举行盛大的1岁生日派对，现场布置精致奢华，更有一个动物公仔的生日蛋糕，并邀请了圈中好姊妹何依婷、蔡嘉欣、谭嘉仪及邓颖尧等人出席生日派对，气氛热烈。

陈诗欣老公爱驹离奇退役

陈诗欣的奢华生活一直备受瞩目，经常陪伴老公出入马场支持爱驹，尽显豪门阔太的地位。然而 原来陈尔正名下爱驹「金兰兄弟」的战绩，极其惨淡，仅出赛4次，战绩惨不忍睹，最终在2026年2月最后一战跑包尾后，便离奇宣告退役，虽然爱驹成绩未如理想，但无损陈诗欣一家的富贵生活，只是未能再拥有「马主夫人」的绰号。

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陈诗欣曾被封「一件头女神」

回顾陈诗欣演艺之路，她在2017年加入TVB后，凭借在旅游节目《3日2夜》及资讯节目《学是学非》中的阳光形象和出众身段，被网民封为「一件头女神」。2021年她与老公陈尔正举行了一场极尽奢华的婚礼，戴上11只巨型龙凤鈪风光出嫁成城中热话。毕业于名校圣保罗书院及伦敦艺术大学伦敦时装学院的陈尔正，现时不仅是电竞公司高层，更是活动创办人及世界级派对搞手，与城中富三代钟培生份属好友。如今陈诗欣家庭美满，即使名下爱驹退役，依然过著舒适的少奶奶生活。

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